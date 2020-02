Willy Casanova ordenó el cese de retención de vehículos

View this post on Instagram

Atención: He ordenado a los servidores públicos de Polimaracaibo el cese de retenciones de vehículos a los ciudadanos que no estén al día con el pago del impuesto trimestral vehicular durante febrero y marzo del 2020. Comparte esta información. #WillyCasanova #Maracaibo #Venezuela @alcaldiademcbo