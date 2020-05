Venezuela está bajo asedio en una Guerra multidimensional

A juicio del profesor Juan Romero, investigador especialista en estudios de Seguridad y defensa y actual Secretario de Asuntos Fronterizos de la Gobernación del Zulia, la “Proxy War” es un modelo de guerra más económica y permite la negación

Maracaibo- No solamente el petróleo es un punto en común entre Venezuela, Irak, Afganistán, Siria y Yemen. Otra semejanza es que estos países son objetivo militar de Estados Unidos bajo la modalidad de la “Proxy War”, conocida como Guerra de Proximidad, Guerra Sustitutiva o Guerra Multidimensional.

Prueba de ello son los múltiples ataques que ha recibido el país durante las gestiones socialistas del fallecido expresidente Hugo Chávez y más aún durante el mandato del presidente Nicolás Maduro, sucesos donde siempre el Ejecutivo Nacional ha señalado la responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, que siempre lo ha negado.

A juicio del profesor Juan Romero, investigador especialista en estudios de Seguridad y Defensa y actual Secretario de Asuntos Fronterizos de la Gobernación del Zulia, “lo beneficioso de este tipo de guerra

[multidimensional] es que sirve a la negación. [Pero los participantes en los ataques] son norteamericanos, exmilitares que forman parte de una corporación, en este caso SilverCorp, que es una de las muchas que participan en este modelo de guerra”.

Explicó Romero que “lo acontecido la madrugada del 3 de mayo [en Macuto] no es un hecho aislado. A mi modo de ver hay dos grandes formas de ver la situación. Lo primero es que hay que entender esa acción en el contexto de una guerra multidimensional, guerra compleja o guerra híbrida. Esto implica comprender que la guerra ya no se pelea como históricamente lo hemos visto en las películas, no vemos dos ejércitos perfectamente definidos, con insignias, mandos claros, con estrategias que se mueven en el mapa, sino que la

característica esencial de la guerra multidimensional es que no es directa, es como un electrocardiograma, para que lo entendamos”.

Dentro del concepto de guerra multidimensional, el profesor Romero explicó que “puede adquirir en algunas

circunstancias formas directas como las que vimos el día domingo. Es una acción armada, o puede, como ya

lo hemos visto, tomar otras variantes: boicot económico, guerra financiera, medidas coercitivas unilaterales, ciberguerra -como ocurrió el año pasado con el ataque al cerebro maestro del Guri-.Por eso es que hablamos de guerra compleja, de guerra híbrida o multidimensional, porque tiene diversas formas de ejecutarse”.

Dijo Romero que este modelo se utiliza porque en la historia reciente, tanto en la experiencia en Vietnam, en la década de los 60 y 70, como la propia experiencia de las dos guerras en Irak (1991 y 1994) que enfrentó Estados Unidos, se ha demostrado el impacto que tiene una guerra convencional y han optado por las guerras no convencionales. Se trata de una guerra no declarada pero tiene los mismos elementos de la misma. Hay víctimas, solo que no se identifican dos ejércitos. “Para entender lo que sucedió el 3 de mayo, debemos entenderlo desde otro concepto, el de ‘Proxy War’,o guerra sustitutiva ¿Por qué guerra sustitutiva? Porque uno o dos países deciden declarar la guerra a un tercer país, pero no abiertamente sino ejecutándola a

través de otros actores”. Para Romero, esto nos permite comprender las denuncias que reiteradamente el Gobierno de Venezuela ha hecho sobre la intervención y la actuación de los gobiernos de Colombia y Brasil, el papel incluso del gobierno de Guyana y de las Antillas Neerlandesas, “que casualmente son los cuatro países que rodean las fronteras norte, sur, este y oeste de Venezuela”, detalló. Cada uno de esos países tiene intereses geopolíticos importantes por los cuales podemos entender su participación como actores en una guerra sustitutiva.

Colombia a la vanguardia

Es así como se explica el por qué en todas las últimas agresiones contra Venezuela,

desde el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro con drones del 4 de agosto del 2018, como las diversas acciones que han sido develadas incluyendo el intento de subversión del 30 de abril del año pasado, todas han tenido como epicentro actores o fuerzas de Colombia.

El oriente colombiano es el epicentro socioproductivo de esa Nación, desde el ámbito de la actividad ganadera productiva alimenticia y la actividad de producción de pasta de coca. En el oriente colombiano están dos de los departamentos que reúnen el 80% de la producción de pasta de coca, Guainía y Vichada, frontera con el occidente de Venezuela.

Colombia siempre ha buscado una salida, ya que para llevar esa producción agrícola o la producción de drogas a los puertos que están en el Caribe colombiano o en el Pacifico colombiano, es un recorrido de 23 horas. Mientras que para llevar esa producción a alguno de los puertos del sur del Lago de Maracaibo (Puerto Concha) son sólo siete u ocho horas por carretera.

“El Zulia no está exento debido a la figuración principal que tiene Colombia en esta guerra sustitutiva. Colombia tiene no solo el interés de sacar la droga de dichos departamentos, sino también que en el Lago de

Maracaibo hay más de 26 mil millones de barriles de petróleo extraíbles y en el Golfo de Venezuela hay 545

mil millones de barriles de petróleo, 290 mil millones de pies cúbicos de gas que transforman a Venezuela en

el primer país con reservas petroleras extraíbles y en el tercer país con reservas de gas”.

“Esta es la razón por la cual el Zulia siempre ha sido un epicentro de acción paramilitar, es por esto que el

Zulia siempre ha estado en los planes de intento de desestabilización en contra del presidente Nicolás Maduro”, afirmó Romero.

Cabe recordar que el pasado 27 de abril el Servicio de Inteligencia Policial del Zulia (Sipez) incautó en una finca del municipio fronterizo Rosario de Perijá un lote de armas de guerra. “Esto nos hace llegar a la conclusión de que este decomiso estaba vinculado con este elemento de ‘Proxy War’”, dijo Romero, quien además agregó que ahora entienden que las armas de este procedimiento tienen relación con lo ocurrido posteriormente en Macuto, A juicio del profesor Juan Romero, lo que vimos el domingo fueron grupos paramilitares que fueron entrenados en campamentos ubicados en Riohacha, Colombia.

Foto: Juan Luis Urribarrí