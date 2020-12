Universitarios en el Zulia presentan la alianza «Todos por la educación»

La plataforma “Todos por la educación” del Zulia puede ser ubicada en las redes sociales como @todosporlaeduve a través de Instagram, Facebook y Twitter

Este miércoles fue presentada en el estado Zulia la plataforma “Todos por la educación”, una alianza de organizaciones de la sociedad civil que defiende el libre pensamiento en la comunidad educativa y promueve la educación de calidad, que también busca promover la defensa del derecho a la educación y evaluación cualitativa del sistema educativo venezolano.

Abraham Labra, coordinador de la plataforma “Todos por la educación” en la entidad zuliana, informó que esta alianza busca fomentar la participación de los jóvenes en la defensa de la educación y frente a las políticas autoritarias del régimen que han restringido libertades sumergiendo al sistema y a la comunidad en un escenario desolador, determinado por voluntades y redes de lealtad y no por la búsqueda del conocimiento.

“Queremos que los jóvenes sean pieza fundamental de esta organización que busca realiza la documentación de las violaciones de Derechos Humanos asociados al ámbito educativo, el activismo entorno a la denuncia de tales vulneraciones, la comunicación efectiva y la construcción del tejido social junto a las comunidades afectadas por la pérdida de un derecho y el principal espacio de transformación social”, expresó.

Por su parte, José Javier Barboza, dirigente estudiantil y Consejero Universitario de La Universidad del Zulia (LUZ), manifestó que el presidente Nicolás Maduro ha acabado con el sistema educativo público del país, convirtiéndolo en una fábrica de pobreza.

“Sin educación no hay nación, sin educación no hay ciudadanía, sin educación las voluntades son manejadas a gusto de quien oprime al pueblo desde el poder; es por ello, que nosotros los jóvenes, esta generación luchadora y aguerrida estamos dispuestos a defender la educación en Venezuela, no vamos a permitir que acaben con nuestras universidades, no vamos a dejar que acaben con el futuro”, afirmó.

Entre tanto, Laura Bracho, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de LUZ, aseguró que los jóvenes universitarios exigen un cambio de gobierno para que se arregle el país.

“Para que la situación del país se arregle, hay que invertir en educación, sin inversión los avances siempre serán los mismos (…) somos los estudiantes el motor que impulsa el cambio, nosotros nos comprometemos a ir a los colegios, liceos y universidades para ofrecer herramientas que sirvan para aumentar el aprendizaje y de esa forma lograremos estudiantes enfocados en el avance y futuro de la nación, un estudiante enseñado, educado correctamente no puede ser engañado”, aseveró.

La plataforma “Todos por la educación” puede ser ubicada en las redes sociales como @todosporlaeduve a través de Instagram, Facebook y Twitter, canales oficiales por los cuales estarán compartiendo todas las acciones en defensa y promoción del derecho a la educación.