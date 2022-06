Un fallecido y decenas de familias afectadas dejó las lluvias en San Francisco

El alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández señaló que están desplegados trabajando en el municipio, «más de 150 hombres y mujeres de las distintas dependencias de la alcaldía, revisando lo ocurrido en cada parroquia para dar respuesta»

El alcalde del Municipio San Francisco, Gustavo Fernández informó que en «el primer reporte del día, destacan sectores gravemente afectados como El Manzanillo, Puntica de Piedra, parroquia Francisco Ochoa, sector Los Manantiales en los Cortijos.

Así como también en la urbanización San Felipe, parroquia San Francisco, donde hubo la caída de varios árboles, al igual que en el barrio La Polar, parroquia Domitila Flores, donde lamentablemente una personas falleció aplastada y quedó identificada como, Marcos Sánchez y su sobrino, el cual no ha podido ser identificado y se encuentra herido», señaló.

«Quiero responsablemente aclarar que a pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho en San Francisco, con la limpieza y el desmalezamiento de las siete cañadas que atraviesan el municipio, lo de ayer fue terrible, fue una lluvia fortísima, las cuales han traído consecuencias en diversos sectores», informó Gustavo Fernández.

Aunado a esto, el alcalde indicó que «el barrio 17 de Diciembre, el barrio 27 de Febrero y El Callao, también fueron severamente afectados, al igual que el sector Oriana, el cual no fue la excepción, en donde no hubo vidas que lamentar, ya que todo transcurrió con mucho temor, pero con la protección de Dios Todopoderoso no pasó a mayores», manifestó Fernández.

Asimismo, el burgomaestre sureño señaló que están desplegados trabajando en el municipio, «más de 150 hombres y mujeres de las distintas dependencias de la alcaldía, revisando lo ocurrido en cada parroquia para dar respuesta, también quiero agradecer el apoyo incondicional que nos ha brindado el Gobernador Manuel Rosales, desde bien temprano representantes del Gobierno del Zulia se hicieron presentes en el municipio San Francisco para aportar soluciones», aseveró.

Además, el primer mandatario sureño, acompañado de su equipo, realizó un recorrido en horas de la mañana de este lunes, por varios sectores críticos como La Gracia de Dios, Valle Encantado, Divino Niño, de la parroquia San Francisco, lo que sirvió para constatar los daños de las viviendas afectadas y así brindarles soluciones lo más rápido posible.

En dicho recorrido, fueron beneficiadas tres persona, quienes necesitaban con urgencia sillas de ruedas, recibiendo por parte del alcalde y el departamento de desarrollo social, dicho aporte de manera inmediata, «le agradezco infinitamente al alcalde y a su equipo por esta bendición que nos ha brindado ya que no teníamos silla para movilizar a mi hermano, que Dios los siga bendiciendo» manifestó María de los Ángeles, hermana de uno de los beneficiados.

Por último, Fernández resaltó que «se esperan nuevas precipitaciones y la gente debe estar alerta y atentos, cuídense, Dios me los bendiga».