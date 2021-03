Transporte público está en terapia intensiva

El 80 por ciento de las unidades de microbuses y autobuses que usan Gasoil están paralizadas. Transportistas exigen aumento de las tarifas del transporte público

Tras el anuncio de Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica y vicepresidente de Obras Públicas, sobre la habilitación de 57 gasolineras para el sector urbano y suburbano y 14 para el interurbano, los transportistas en el Zulia desconocen cualquier información relacionada a esta medida.

Al respecto, José Sarmiento, representante de la Asociación de Conductores Transportistas Unidos por Venezuela en el Zulia, señaló que no hay una clara información sobre la situación de su gremio en el estado Zulia, «hay un anuncio del ministro de transporte y del ministro Reverol donde anunciaban que se iban a habilitar 71 estaciones en todo el país, pero ha sido falso, aquí en el Zulia no hay absolutamente nada».

Asimismo precisó el transportista que de las 71 estaciones para todo el país desconocen cuántas son para el Zulia, «nos enteramos por los medios de comunicación pero de momento no hay ninguna información formal», dijo el gremialista del sector transporte.

Sin combustible

Por otro lado, Sarmiento informó que la única estación de servicio donde surten los transportistas en Maracaibo, la de Las banderas, se encuentra cerrada desde hace varios días, «fuimos engañados nos dijeron que fuéramos, que nos iban a surtir de gasoil y lamentablemente eso fue falso, había una caravana de camiones cisternas y entre 70 y 80 autobuses y microbuses que salieron con las tablas en la cabeza porque la instrucción que dieron fue cerrarla», señaló Sarmiento.

Vecinos sin servicio

Cabe destacar que los vecinos de Altos del Sol Amado están exigiendo la prestación del servicio de transporte público, «hemos tenido la presión de que nos exigían que cumpliéramos el servicio de transporte pero eso no depende de nosotros, el 80 por ciento de las unidades de microbuses y autobuses que usan Gasoil están paralizadas».

Abuso

De igual manera, denunció que solo tres microbuses están laborando pero deben comprar el Gasoil a un precio excesivo, «lamentablemente no podemos seguir prestando el servicio con una tarifa tan baja porque no compensa ese ingreso con nuestros egresos, esto se suma a la situación de los repuestos y a la situación del país».

Paro forzoso

Por último, señaló que iban a anunciar un paro de tansportistas, «y me pregunté pero ¿Cuál paro? Si ya estamos paralizados, al contrario nos hemos parado porque no hay posibilidades de seguir prestando el servicio a la gente, estoy preocupado mirando mis unidades arrumadas como plátano porque no hay gas, ni gaso