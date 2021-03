Transporte público anda a medias

José Sarmiento, secretario de organización de la Asociación de Conductores Transportistas Unidos por Venezuela en el Zulia, indicó que ve con preocupación que la gente no está disfrutando del servicio

A diario muchas personas llegan a su lugar de destino caminando por la falta del servicio de transporte público en la ciudad como consecuencia de las fallas en el suministro de combustible.

Lea también: José Luis Alcalá: Escasez de gasoil empeorará la crisis en el Zulia

Al respecto, José Sarmiento, secretario de organización de la Asociación de Conductores Transportistas Unidos por Venezuela en el Zulia, indicó que ve con preocupación que la gente no está disfrutando del servicio y cómo muchos unidades están estacionadas sin producir, «los usuarios se quejan de la falta de transporte, me han solicitado que ponga a circular más unidades pero eso no depende de mi, ojalá fuera yo el alcalde para poder poner un control en las estaciones y que nos surtan de combustible pero los transportistas somos los menos favorecidos».

Asimismo el líder sindical denunció que el gasoil ha desaparecido, «el 80 por ciento de las unidades de transporte público de la ciudad utilizan gasoil, porque el que usa gasolina es el carrito de cinco puestos que ya está desfasado, pero ahora tampoco aparece el gasoil».

Gasoil

Cabe destacar que Omar Prieto, Gobernador del estado Zulia, informó el pasado lunes 15 de marzo que, «hoy está llegando un buque con gasoil a Bajo Grande para comenzar a normalizar la distribución».

Sobre este anuncio Sarmiento precisó que el martes 16 de marzo fueron a la estación de servicios de El Palotal, vía Los Dulces y estaba cerrada, «a las 5.00 de la mañana estábamos ahí y no había ni una gota de gasoil».

Sin embargo, luego de una protesta del gremio de transportistas en la estación de servicios La Bandera, y hasta el cierre de esta edición se supo que Prieto se pronunció y prometió que para el viernes 19 de marzo los choferes podrían surtir sus unidades con gasoil.

Insuficiente

De igual manera, Sarmiento aprovechó la oportunidad para hacerle un llamado al Gobernador del Zulia, para que a los choferes les surtan más de 25 litros de Gasoil diario, «¿Cómo pretende que con 25 litros alcance para circular a un chofer que anda pa´arriba y pa´abajo?», dijo Sarmiento.

Desinformados

Por otro lado, Sarmiento recordó que aunque el Gobernador prometió ampliar la cantidad de estaciones de servicios para el transporte público no cumplió.

Además por segunda vez le consultamos sobre la habilitación de alguna estación de servicio adicional dentro del marco de las 71 que están pautadas en el país para los choferes anunciado por el ministro Reverol y refirió que siguen desconociendo si en el Zulia se concretará o no esta medida para garantizar al transporte público el suministro de combustible.