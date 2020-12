Sobalvarro: Exhortó a los nuevos diputados electos del oficialismo y la oposición a trabajar unidos

En la más reciente transmisión del programa Visión Global del economista Sobalvarro

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro diputado constituyente, informó a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Canal 11 del Zulia y Santa Bárbara TV, que en estas elecciones hubo una participación según el Consejo Nacional Electoral del 30% de los venezolanos que decidieron ir a votar por cualquiera de los candidatos, en los diferentes circuitos, ya sea en la lista Regional o en la lista Nacional.

Algunos ciudadanos votaron por la oposición y estos deben ser bienvenidos a la nueva Asamblea Nacional, considerados y tomados en cuenta, “sus propuestas políticas, económicas, sociales para la recreación, el deporte, la cultura, tecnología, ciencia, integración nacional y para la defensa de la nación.

Es necesario que en esta nueva AN su nueva directiva, comisiones y subcomisiones cuenten con la participación del oficialismo y la oposición que se dediquen a trabajar como lo dijo el presidente, Nicolás Maduro, para hacer cumplir el Plan de la Patria 2019-2025”

Sobalvarro indicó que “ahora tal cual como decía el eslogan del oficialismo para las elecciones del 6D, “ven vamos juntos todos a votar”; aun cuando solo participo 30% de la población que está inscrita en el registro electoral, estas elecciones son legales y legítimas, el otro 70% inscrito que no quiso votar, cual quiera sea la razón que lo motivo a no ejercer su derecho al voto, respetamos que se quedará en su casa, esta constitución no establece la obligatoriedad del voto”

Destacó que los venezolanos no pueden seguir desperdiciando su tiempo en lo que hace el ex diputado Juan Guaidó y la oposición apátrida que siguen violando la constitución, las leyes, invitando a la invasión, solicitando embargos y confiscaciones de los activos, “nosotros los venezolanos debemos es seguir reclamando los activos confiscados, el dinero robado en el exterior de las cuentas del Banco Central de Venezuela, de las cuentas de las industrias básicas, de las cuentas y los activos de PDVSA en el exterior, las cuenta de Citgo, Monómeros, las refinería Isla de Aruba y Petrojamaica”.

Señaló que el Gobierno Bolivariano no es responsable de la situación política, económica y social que vive el país por todas las medidas aplicadas por EE.UU con ayuda de la oposición venezolana, debido a las sanciones coercitivas unilaterales el gobierno venezolano no ha podido salir de la crisis a pesar de que ha aplicado estrategias políticas, económicas, sociales y de interés nacional para mantener la paz, normalidad, tranquilidad, prosperidad, el desarrollo y crecimiento económico de la nación.

Resaltó que las pérdidas de la nación de todo lo que ha dejado de producir, se han robado y confiscado es de más o menos 225 mil millones de dólares, “ !será que los nuevos 277 diputados de la Asamblea Nacional se pondrán de acuerdo para reclamar ante el mundo en nombre del pueblo venezolano, ya una vez por todas que se levanten las sanciones económicas, las medidas coercitivas y se le devuelvan los activos a Venezuela!, vamos a tener Justicia con el daño que se ha cometido contra la patria, y sufrimiento del pueblo, deben colocarse de acuerdo señores diputados de la nueva AN tanto oficialistas como opositores, para demostrarle al país que valió la pena este sacrificio de cinco años en medio de esta guerra y la pandemia, haber salido a votar junto al pueblo”.

Exhortó aquellos dirigentes que no fueron electos o que no eran candidatos, a todos los líderes de calles, vecinales, a las UBCH, todo lo que conforma el Gran Polo Patriótico, PSUV y a todas las estructuras políticas que acompañaron a la oposición; a ponerse de acuerdo en el seno de la AN para trabajar dentro del marco de la constitución y la ley, en beneficio del pueblo.

Indicó que “los venezolanos se solidarizan con el presidente Nicolás Maduro, para solicitar el levantamiento del bloqueo económico que tiene los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo, que se levanten y se eliminen ya las sanciones económicas, las medidas unilaterales que han hecho sufrir al pueblo venezolano, siguen pasando los días y meses ya se va a culminar otro año y nosotros los venezolanos decidimos ser libres y ejercer el derecho soberano que nos consagra la constitución, mandato del pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999, por lo tanto dentro de lo que esta trazado en el texto Constitucional, nosotros no nos vamos a salir por el contrario la aremos respetar por qué fue la constitución que aprobó el pueblo .

Sobalvarro en materia de economía:

El constituyente destacó que Venezuela está en medio de una guerra económica, de un bestial bloqueo que tiene los EE.UU contra el pueblo venezolano y la desestabilización política de la nación, ante toda esta situación, “nosotros seguimos resistiendo con el Presidente, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con los organismos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia, militar y policía nuestro pueblo en armas a través de la milicia, demostramos en este momento una vez más a todos los venezolanos, a los Latinoamericanos, a los caribeños y al mundo que queremos vivir en paz, democracia y que queremos encontrarnos entre hermanos”.

En materia de covid19 Sobalvarro detalló desde el inicio de la pandemia se han visto afectadas 67.618.431 personas en el mundo, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 1.544.985 y se han recuperado 42.789.173.

En Venezuela hay un total de 104.904 contagiados de los cuales se han recuperado 99.494 personas y han fallecido 924. En el Zulia han sido detectados 9.225 casos de los cuales han fallecidos 116 personas.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia el economista resaltó que todo el pueblo confía en que el presidente, Nicolás Maduro, su equipo de ministros, los Gobernadores, los Alcaldes todos se coloquen de acuerdo con la AN para que se le dé una salida a la crisis económica que tiene el país, “yo quisiera saber que vamos hacer por lo que pregunto y exhortó desde ya a nuestros diputados con la dolarización de la economía, no vamos a permitir la dolarización de la economía, vamos a ejercer presión para que la autoridad monetaria el BCV, el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de una vez por toda aplique el artículo 318 de la constitución, donde se dice claramente que nuestra unidad monetaria de cambio es el bolívar y frente a la dolarización de nuestra economía nosotros tenemos que imponer el bolívar como moneda soberana”

El economista destacó que el desarrollo económico de la nación no puede depender de ninguna moneda extrajera, y en cuanto al dólar si el gobierno está solicitando la eliminación del embargo económico impuesto por los EE.UU, menos puede Venezuela aplaudir y decir que el dólar es una vía de escape para los venezolanos y para su economía.

Destacó que “ eso es una torpeza, el dólar por supuesto es el signo monetario enemigo, que maneja la política monetaria de los Estados Unidos de Norteamérica, es por eso que invitó a los nuevos diputados a montarse en lo que va pasar con circulación monetaria, todo lo que tiene que ver con la liquidez en el país y con la viabilidad y usabilidad del Petro, es importante reactivar el aparato productivo nacional por lo que hay que revisar las leyes”, dijo.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, el diputado constituyente Alberto Sobalvarro felicitó al pueblo que salió este 6D a defender la democracia de Venezuela, en el caso de Isla de Toas manifestó que las votaciones se realizaron en paz, con alegra y se obtuvo excelentes resultados.