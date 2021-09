Sobalvarro: «Con los acuerdos de la mesa de diálogo se podrá rescatar la economía del país»

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa Visión Global transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, se refirió a la segunda jornada de la Mesa de diálogo entre el Gobierno y las oposiciones, en México.

Consideró que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, fue muy claro en la solicitud de dos puntos: el levantamiento definitivo de todas las sanciones, medidas coercitivas unilaterales, el embargo financiero, comercial, y la devolución de activos en el exterior, propiedad de empresas de la República Bolivariana de Venezuela.

«Nosotros ya lo venimos diciendo aquí, se trata de las empresas del holding CITGO en EE.UU, cierre de cuentas, confiscación de unos 8 mil millones de dólares en diferentes cuentas, tanto del Banco Central de Venezuela (BCV), PDVSA, empresas básicas y otras del Estado; todo lo que tiene que ver en Colombia con Monómeros; el oro en Londres que pertenece a las reservas internacionales, por lo que el presidente solicita, con mucha contundencia, que los acuerdos a los que se llegue con las diferentes oposiciones que están dialogando en México, se le dé cumplimiento y procedan a la devolución de esos activos y por supuesto al levantamiento del embargo económico».

Agregó que el otro tema que coloca el presidente sobre la mesa es que el Esequibo sea declarado exclusivamente como territorio del estado venezolano.

«Eso no debe estar en discusión, ese territorio nos pertenece desde la creación y fundación de la Capitanía General de Venezuela en 1777».

Sobre estos temas el representante plenipotenciario por el gobierno de Venezuela diputado Jorge Rodríguez, también hace exposición tratando de llegar a acuerdos lo más pronto posible

«Por el lado de las oposiciones, Gerardo Blyde habla de la situación de deterioro de la actividad económica del país, habría que preguntarle si él está o estuvo de acuerdo, con todo lo que ha hecho la dirigencia opositora en Venezuela con respecto a solicitud de embargo económico, las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones económicas, hasta inclusive, la invasión a nuestro territorio por el ejército extranjero, bien sea por mercenarios contratados por empresas guerreristas de EE. UU., o de utilizar países como Colombia para esa invasión, también el tema de Brasil, ya nosotros sufrimos en el año 2020 un intento de invasión por el litoral central».

Sobalvarro hablo de la situación económica agravada por las sanciones

Sostuvo «en cuanto al tema de la situación económica, tenemos que decirlo muy claro, son consecuencias en un 95% producto de las sanciones y embargo económico de los EE. UU., las perdidas hasta ahora contabilizadas giran alrededor de unos 225 mil millones de dólares, es decir, son producto de la situación de embargo que tiene nuestra economía»

»Señor Blyde solicite a los EE. UU., a sus compañeros de la oposición, que por favor dejen ya de estar entregándole el país al imperio norteamericano y que aquellos bienes, activos, cuentas que confiscaron terminen de devolverlas al control del estado venezolano, de la hacienda pública, para que sea Nicolás Maduro Moros como presidente legitimo de la República, quien tenga o quien deba administrar todos esos activos en el exterior».

Señaló que el dinero que tiene embargado y confiscado el imperialismo norteamericano con la complacencia y el uso indebido de un grupo opositor que se ha beneficiado de esos recursos, ha colocado al pueblo en una situación de sufrimiento, carencia de alimentos, medicinas y combustible, «nosotros seguimos esperando que de esa mesa de diálogo en la ciudad de México, las cosas para Venezuela cambien, considerando que los representantes de la oposición tomen conciencia del grave daño que le han hecho a la patria de Bolívar».

Covid-19

En materia de Covid-19, Sobalvarro detalló que a nivel mundial la suma total de casos es de 221.679.492, de los cuales 20.586.011 están activos, 196.508.889 recuperados, y 4.584.592 han fallecido. En Venezuela la cifra total de contagios es de 340.187, mientras que la tasa de recuperados se ubica en 96%, sumando 324.346 personas sanadas, 11.743 casos activos y 4.098 muertos.

En el Zulia la cifra de casos acumulados es de 34.040, con 33.499 recuperados, 249 activos y 292 fallecidos.

Manifestó «lamentamos las muertes en todo el mundo, en Venezuela y aquí en el Zulia, nuestro Presidente en lo referente a enfrentar el Covid-19 sigue dando resultados positivos, porque somos el país con mejores cifras en cuanto a contagiados, recuperados y fallecidos.

Este mismo mes llega a Venezuela un lote de la vacuna rusa Sputnik V, así como también se está librando ya una batalla a los fines de solucionar todo lo que tiene que ver con el sistema Covax y seguir trayendo las medicinas que necesita nuestro pueblo para ser sanados».

A lo interno del PSUV

En referencia al taller de formación con candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para las megaelecciones del 21 de Noviembre, indicó que es necesario una vez culminado el proceso de inscripción, tener las directrices del presidente del PSUV Nicolás Maduro Moros y de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido.

Reveló que este lunes se realizo una reunión con el vicepresidente regional Omar Prieto Fernández, actual gobernador y candidato a la reelección, Lisandro Cabello jefe político, Aloha Nuñez diputada de la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la Dirección Nacional del PSUV, todos los diputados a la AN, del Consejo Legislativo, alcaldes y candidatos, así como con los organizadores del partido para ir recibiendo las directrices de lo que va a ser el proceso electoral del 21N.

«Ya estamos claros en lo que tenemos que hacer en cada municipio, en nuestro estado, todos unidos, los 21 candidatos a las alcaldías, cámaras municipales, concejales y consejos legislativos estadales, todos juntos con Omar Prieto Fernández para las elecciones del próximo 21 de noviembre» afirmó.

A la oposición se refirió indicando «nosotros convocamos también a los candidatos de la oposición a que no se rindan, insistan, ellos van a unas elecciones internas entre todos lo que se inscribieron para el 19 de septiembre, que la gente que quiera, no sabemos si elecciones abiertas o solamente con la militancia de sus partidos, pero cualquiera que sea el caso, suerte a todos esos candidatos, lo más importante es que participen, que vayan a sus comicios en unidad preferiblemente, y si no están unidos con un solo candidato, lancen pues aquellos que crean convenientes”.

Talibanes demostraron resistencia

En el ámbito internacional con respecto a la retirada definitiva de las tropas estadounidenses de Afganistán, Sobalvarro considero que una vez más el ejercito Talibán demuestra al mundo que los pueblos pueden resistir a las invasiones, ataques y humillación, «un pueblo que durante más de 20 años, le toco sufrir primero el derrocamiento de un régimen nacido de los talibanes y también la persecución, el aniquilamiento de todo ese gobierno, la violación de los derechos humanos no solamente de los soldados talibanes sino también de la población civil, los daños colaterales, la muerte de civiles indiscriminada por los bombardeos a escuelas hospitales, liceos, universidades, la destrucción total de la infraestructura de los sistemas de electricidad, agua y comunicaciones, de una nación, de más de 125 mil soldados en Afganistán durante unos 20 años, las cifras de muertos no las podemos precisar nunca, ni la de heridos y refugiados que tuvieron que dejar su país».

Señalo que es necesario que los Estados Unidos y las grandes potencias del mundo entiendan que los pueblos tienen derecho a legitimar sus gobiernos según su pensamiento, creencias, ideología y sistema político cualquiera que sea y que «no se justifica, bajo ninguna condición, que EE.UU. en coalición con ejércitos de otros países del mundo, invadan y acaben con una cultura milenaria, que se atrase 20 años el transcurrir de la vida de una nación porque un país hegemón imperialista y sus aliados quieran apoderarse e imponer regímenes bajo cualquier excusa».

Indico que lo más importante es que los EE.UU. fueron derrotados, se rindieron y se fueron de Afganistán y le toca al pueblo, a su gobierno transitorio, a su Fuerza Armada Nacional reconstruir el sistema político, para que siga siendo soberano, independiente y autodeterminado.

Vienen los casinos

Con respecto a la autorización del Gobierno nacional para la reapertura de 30 casinos en Venezuela; afirmó que es una decisión soberana del Presidente de la República Nicolás Maduro. Recordó que el Presidente Chávez cerró los casinos por las irregularidades e incumplimiento de los requisitos, de la Ley Nacional de Bingos y Casinos que dictaba que estos debían estar en hoteles 5 estrellas en las principales ciudades del país.

«No solamente debemos ver el juego de envite y azar en lo referente al tema del bingo y el casino: primero, está dirigido a personas mayores de 18 años, segundo, si el Estado tiene control total sobre los establecimientos, pues que se cumpla con la Ley, con la Constitución, eso no debe derivar en ningún problema, establecimientos de estos funcionan en todas las grandes ciudades y países desarrollados del mundo» aseguró.

Potencialidades económicas

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista presentó el informe Potencial en Recursos naturales yTurísticos: El nuevo paradigma productivo de Venezuela.

Aseguro Sobalvarro que «es necesario que le llegue al pueblo la información precisa del potencial que tenemos en Venezuela, en estos tiempos de crisis económica, de bloqueo bestial por parte de los Estados Unidos, nosotros tenemos la salida, con recursos propios, petroleros y no petroleros».

Detalló que el país posee tres complejos petroquímicos en Venezuela y uno ubicado en la República de Colombia, en el Eje Norte – Costero, específicamente en los estados Zulia, Complejo Petroquímico Ana María Campos – El Tablazo; Carabobo, Complejo Petroquímico Hugo Chávez; Anzoátegui, Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui y Colombia, Monómeros.

Destaco el potencial minero que se tiene en el Zulia, donde se reconocen grandes depósitos de minerales no metálicos en la región: rocas carbonáticas (calizas y dolomitas), arenas y gravas, arena de lago, arenas silíceas (bancos de aluvión y formación), arena limosa arcillosa (menito), arcillas, roca ornamental: granito rosado y gris, caliza marmolea, roca granítica alterada, roca volcánica (andesita), turba, destacando sus usos como materia prima.

Por otra parte, han sido registradas muestras dispersas de mineralización (metales base, sobre todo en las áreas de rocas metamórficas e ígneas de la Sierra de Perijá, tales como: Cobre, Barita (mineral estratégico), Costra Laterita Ferruginosa (mineral de hierro), Minerales pesados (tierras negras), Evaporitas (cloruro de sodio/sal común). Recursos energéticos: carbón mineral y posible presencia de uranio. En lo asociado a sub-productos de los minerales no metálicos, sobre su uso, se encuentran los carbonatos (caliza y dolomita).

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, RNV 91.7 FM y Santa Barbara Stereo 99.5 FM, el economista Alberto Sobalvarro hizo un llamado a la paz mundial y de Venezuela, a que el acuerdo de diálogo en la ciudad de México una a todos los venezolanos y gobernantes para seguir adelante y poder rescatar la economía brindando así mayor suma de felicidad al pueblo.

Visión Global te invita a seguir las transmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod