SAMAS inició jornada de desparasitación masiva en Maracaibo en alianza con Cruz Roja y LUZ

A pesar del apagón nacional que afectó al menos 20 estados del país, y que aún mantiene buena parte del territorio sin electricidad, el Servicio Autónomo Municipal de Salud (SAMAS) inició la jornada de desparasitación masiva en Maracaibo, en alianza con la Cruz Roja y la Universidad del Zulia (LUZ), teniendo como punto de partida la parroquia Cristo de Aranza, específicamente en el barrio La Pomona. Así lo aseguró el director general del SAMAS, Ronald Romero, quien además informó que todos los puntos de vacunación contra el COVID-19 se mantienen activos el día de hoy, viernes 17 de diciembre de 2021.

Según explicó el doctor Romero, este es solo el punto de partida de una jornada que continuará desplegándose por el municipio, gracias a la alianza lograda por la Alcaldía de Maracaibo con LUZ y la Cruz Roja, ejemplo para el país de acciones en equipo. «Esto es el inicio, pero vamos a desplegarnos por toda la ciudad», apuntó, indicando que cerca de 300 marabinos serían beneficiados con este primer día.

El plan de desparasitación se lleva a cabo con una Brigada móvil, integrada por voluntarios y médicos dispuestos a ayudar a toda la ciudad. “Le damos inicio a pesar de todos los problemas eléctricos que estamos pasando, porque la salud no espera”, indicó el galeno.

Maracaibo: A vacunarse por la vida

Con respecto a la jornada de vacunación contra el COVID-19 explicó que los puntos están totalmente operativos en:

· C. C. Galerías Mall

· C. C. Sambil

· C. C. Gran Bazar

· Ciudad del Combate, en Cuatricentenario.

· Farmapunto de Cecilio Acosta

· Terminal Terrestre de pasajeros

“El personal está al 100% de la operatividad, es decir que tenemos la capacidad para atender a todos los marabinos que deseen vacunarse. Los puntos de vacunación ubicados en los centros comerciales estarán abiertos hasta las 3:00pm y los demás hasta las 2:00pm”, explicó.