Representantes no confían en la vuelta a clases

En medio de la peor crisis sanitaria que ha tenido el planeta en los últimos 100 años, y luego de permanecer las aulas de clases cerradas un año el presidente Nicolas Maduro anunció la vuelta a clases a partir del 01 de marzo.

Por lo tanto, las escuelas y universidades reanudarán de manera semipresencial sus actividades académicas.

Sin embargo, las opiniones acerca de si es prudente o no exponer a los estudiantes a un posible contagio no se han hecho esperar.

Algunos representantes señalan que en casa con las clases virtuales la calidad educativa es deprimente. Por otro lado, hay quienes aseguran que regresar a las clases tradicionales supone un riesgo enorme de contagio que es preferible evitar.

Escuelas públicas

Aunado a esta situación está el hecho de que para nadie es un secreto que las instituciones del estado no están en condiciones acordes para recibir a sus alumnos las causas son variadas: falta de agua, robos de equipos, infraestructura dañada, entre otras.

También es importante señalar que el sueldo de los docentes es insuficiente.

Sobre este particular Guablerto Más y Rubí, presidente de Suma Zulia, señaló que , «indudablemente que las condiciones económicas del docente no le van a permitir que se le exija ir a clases presenciales ganando el equivalente a $3 mensuales. Aquí hay algo inocultable y sería para nosotros una omisión no afirmarlo, ningún docente puede estar viviendo con ese salario Estamos hablando de algo muy grave que sería una deserción masiva de recurso humano esencial».

¿Está usted de acuerdo con el regreso a clases semipresenciales en marzo?

Encuesta virtual arrojó como resultado un No

Cabe destacar que en una encuesta realizada a través de nuestras plataformas digitales nos llama la atención que los resultados fueron distintos a las entrevistas en la calle.

Por un lado, el 75 por ciento de los que votaron en Twitter, donde participaron 191 personas, lo hicieron a favor del No y 25 por ciento correpondiente al Sí.

Mientras que en la red social Instagram, donde el universo de votantes fue de 503 personas, 63 por ciento votó por el No y un 37 por ciento lo hizo por el Sí.

Entre tanto, quedará ver el momento de abrir los salones y comprobar si los representantes realmente confiaron o no en las medidas de bioseguridad en pro de la educación de sus hijos.