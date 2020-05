Remoción de arena en el distribuidor “El Aviador” (+Video)

View this post on Instagram

Con el equipo de ambiente realizamos una remoción de arena en el distribuidor "El Aviador", ubicado en plena autopista para despejar la vialidad y garantizar la circulación vehicular. Tenemos ya el equipo de contingencia trabajando de manera preventiva ante el período de lluvias, dispondremos de maquinarias y hombres para intensificar estos esfuerzos. – #VamosPorMás @LaGranCiudadSF