UNT: Racionamientos eléctricos acaban con la tranquilidad de los zulianos

Zulia -“Los racionamientos eléctricos regresaron a la vida de los habitantes de la ciudad de Maracaibo sin previo aviso y mucho menos sin explicaciones. Desde este miércoles se registran cortes del servicio de 8 horas como en la zona sur y desde Corpoelec no hay información sobre las causas y tampoco hay una señal de solución creíble ante las promesas sin cumplir”, así lo manifestó José Luis Alcalá Rhode, presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Zulia.

“El ministro Padrino López en su última visita a nuestro estado anunció con bombos y platillos que para el mes de diciembre tendría una sorpresa para los zulianos en materia eléctrica y ya vemos que solo pusieron un pañito de agua caliente en Termozulia durante las festividades patronales. Las mentiras tienen patas cortas y nuevamente quedaron en evidencia ante la cantidad de quejas que existen en las redes sociales en las últimas horas por las fallas y cortes de electricidad, solo saben decir mentiras que ya nadie cree”, aseguró Alcalá Rhode.

El presidente de UNT Zulia, expresó que desde los tres niveles de gobierno no existen intenciones de buscar soluciones rápidas y efectivas a la crisis que viven los zulianos y que también afecta a otros estados del país en esta emergencia humanitaria.

“No hay combustible, no hay gas y el gobierno dice que va a solventar pero no cumple nunca sus promesas. Eso lo tenemos claro, que el problema de la emergencia humanitaria que viven nuestro país en materia eléctrica no es de su interés, lo único que le interesa es su permanencia en el poder para seguir dilapidando los recursos del Estado como lo hicieron a través de Corpoelec que la dejaron en la ruina”, aseveró.

Por otro lado, exigió a las autoridades de Corpoelec en la entidad que se comprometan con los zulianos debido a que en los municipios no dejan de castigar a sus habitantes con cortes eléctricos que se prolongan hasta 12 horas.

Soluciones a la crisis eléctrica

Desde Un Nuevo Tiempo, su líder fundador, el ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, presentó ante el país, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (Pnud) en el mes de mayo un proyecto para la adquisición de generadores de electricidad de arranque rápido con lo cual se minimizará la crisis de energía en la zona occidental de Venezuela y en algunos estados andinos y dichos recursos serán manejados a través de la Cruz Roja Internacional para garantizar que sean manejados de la manera correcta en la solución al problema eléctrico.

Entre tanto, desde la Asamblea Nacional el pasado martes 26 de noviembre se introdujo la Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la emergencia humanitaria del servicio eléctrico en el país, con la que se dará inicio al proceso de recuperación del sistema de energía eléctrica venezolana para incorporar 1.200 mw que serán surtidos en las entidades afectadas.

“A través de estos generadores de arranque rápido que potenciará el sistema se le dará una solución a la terrible situación que atraviesan los habitantes de estados como Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta, Miranda entre otras regiones”, aseguró el presidente de UNT Zulia, José Luis Alcalá Rhode.

“Nuestros parlamentarios en la Asamblea Nacional no tienen descanso, desde la Comisión de Servicios Públicos se encuentran trabajando sin parar para dar con una solución que alivie la crisis que estamos viviendo los venezolanos. El 2 de diciembre entrará en discusión este nuevo instrumento legal introducido el pasado 26 de noviembre con el cual estamos seguros comenzaremos a transformar uno de los servicios públicos que más calamidades ha causado en esta emergencia humanitaria que afecta al país”, afirmó.