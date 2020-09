Protestan frente a Corpoelec en el Zulia para exigir suspensión de racionamientos eléctricos

Exigieron a Corpoelec la suspensión de los racionamientos eléctricos. “Hay que decirle al Gobernador que le están mintiendo (…) los zulianos padecemos más de 12 y 18 horas de racionamiento eléctrico”

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, habitantes de diferentes sectores de la ciudad de Maracaibo, en compañía de estudiantes de las diversas universidades en el estado Zulia, protestaron en las afueras de la sede de Corpoelec en la entidad para exigir el cese de los racionamientos eléctricos.

José Javier Barboza, dirigente estudiantil de la Universidad del Zulia, manifestó que los cortes eléctricos han deterioriado la calidad de vida de los zulianos y afecta el proceso educativo en todos los niveles.

“Nuestros niños y jóvenes no pueden estudiar porque la electricidad falla constantemente, cortes que van desde 6 hasta 8 horas, y cuando hay electricidad no hay servicio de internet o fallas las telecomunicaciones, Cómo pretende el gobierno de Maduro que la educación avance durante esta pandemia cuando no garantizan el buen funcionamiento de los servicios públicos”, aseguró.

Exigieron a Corpoelec la suspensión de los racionamientos eléctricos. “Hay que decirle al Gobernador que le están mintiendo (…) los zulianos padecemos más de 12 y 18 horas de racionamiento eléctrico, es por eso que hoy estamos aquí en las afueras de Corpoelec para exigir que culminen los racionamientos macabros y criminales que tienen contra el pueblo zuliano”, expresó.

El dirigente estudiantil de LUZ indicó que los pacientes con patologías graves sufren una calamidad por culpa de estos cortes eléctricos. “Los enfermos, las amas de casa, los estudiantes, los niños hoy sufren esta calamidad”

Por su parte, Jazmín Rincón, habitante del sector 5 de la Urbanización San Jacinto al norte de la ciudad de Maracaibo, señaló que al igual que ella sus vecinos se encuentran cansados de la situación con la electricidad en el estado.

“De día y de noche sin luz, no es posible que el gobernador dijo que solamente serían 3 horas y son tres horas para él, porque a nosotros nos quitan la luz dia y noche, los niños y los abuelos, todos sufren, no es posible que no tienen conciencia con el pueblo (…) nosotros queremos que nos solucionen el problema”, aseveró.