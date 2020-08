Otro negocio clausurado en Maracaibo por permitir una «CoronaParty»

View this post on Instagram

Otro negocio que clausuramos por las fiestas irresponsables que algunos quieren hacer en medio de la cuarentena. #Hoy #24ago en horas de la tarde hicieron en este negocio, una fiesta no autorizada con más de 50 personas. Nosotros lamentamos este tipo de actividades que pueden hacernos perder todo lo que hemos hecho en el combate a la COVID-19 en la ciudad. El esfuerzo de médicos, enfermeras, de los bomberos, funcionarios de protección civil, de los policías y de los voluntarios que salen a la calle a buscar el virus, para que irresponsable como estos vengan a desarrollar fiestas que puedan convertirse en un foco de contagio en la ciudad. Vamos a seguir garantizando que la cuarentena sea estrictas para todos y así cuidar la salud del pueblo maracaiberos. #MaracaiboRenace #WillyCasanova #Venezuela #Coronavirus #Fiesta #Mcbo @alcaldiademcbo