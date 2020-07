Omar Prieto: Nos hemos realizado nuevamente la prueba PCR y ha salido negativa

View this post on Instagram

Nos hemos realizado nuevamente la prueba PCR y ha salido negativa, con la fe y el amor de ustedes, cumplimos nuestro tratamiento, fue muy fuerte, días de luchas vivimos… como todos los días nuestros, pero hoy ya puedo decir que estamos completame sanos y en victoria! Mi agradecimiento a todo el personal médico, [email protected], a nuestro pueblo por sus oraciones, amor con amor se paga, tengan la seguridad que venimos con toda la fuerza y las ganas, para hacer más y más por nuestra amada tierra zuliana!