¡NO LO QUITEN! Usuarios exigen que se mantenga la modalidad del PICO Y PLACA

PICO Y PLACA el sistema que se implementó desde el año pasado para el abastecimiento de la gasolina, ha traído buenos resultados en la distribución del combustible y el alivio de los ciudadanos en las colas de las gasolineras

ZULIA.- El sistema de distribución de la gasolina ha sido efectivo durante estas dos semanas donde las colas han desaparecido de las estaciones de servicio y se mantiene el cronograma de número de placa para surtir combustible, tomando en cuenta el último número de la placa del vehículo.

La inhumana larga espera para llenar, que llenar, para poner máximo 40 litros, de gasolina en Maracaibo se acabó en los últimos 15 días. Los usuarios están sorprendidos de que de la noche a la mañana termino el problema, preguntándose que interés diabólico, impidió que esto se resolviera antes, y esperan confiados que esa mejora se mantenga con transcurrir de los días .

Pico y Placa

Ahora, como siempre tenemos la tendencia a complicar las cosas, ya surgen pequeños grupos de persona que manifiestan se deseo, a través de los múltiples grupos que pululan en las redes para monitorear la distribución de combustible, que quieren eliminar el pico y placa, a legando el derecho a surtir gasolina «cuando les de la gana». Tal derecho sin duda que nos pertenece, pero luce prematuro eliminar este sistema hasta que no esté probado y garantizado, pues sea lo que sea, está funcionado.

La eliminación del pico y placa, en principio y prematuramente, solo beneficiará a los bachaqueros, que gracias a Dios, se quedaron sin el negocio usurero que tenían y buscan desesperadamente como seguirnos robando, pues poder surtir 40 litros (este máximo se mantiene) cada cinco días, parece razonable para el uso ordenado del combustible hasta que, repetimos, nos puedan garantizar el abastecimiento sin penurias.

El abastecimiento en las estaciones anteriormente eran tan crítico que muchos de los usuarios que estaban en la espera en las estaciones de servicio, preferían contribuir con la corrupción y comprar la gasolina en el mercado negro, a precios muy superiores a la tarifa oficial.

Edwin Atencio es un ciudadano en la cuidad de Maracaibo que declara que « para los que no somos Bachaqueros el PICO Y PLACA si funciona, no queremos que eliminen el PICO Y PLACA. No somos Bachaqueros y claro que si funciona, no queremos que eliminen el PICO Y PLACA» ya que es una manera de mantener el control de suministro de gasolina en la cuidad