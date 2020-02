Mujica: “Se tiene que empezar a construir el Estado comunal”

En un acto en el Concejo Municipal de Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, el alcalde Júnior Mujica encabezó el traspaso de mando de la Secretaría Municipal del Sistema de Misiones y Grandes Misiones y Movimiento Somos Venezuela



En este acto se juramentó , una nueva secretaria, Jenny Portillo, quien fue juramentada en el cargo, en sustitución de Génesis Palmar, que pasará a cumplir tareas como concejala suplente.

A la actividad asistió el alcalde, Júnior Mujica, la directiva del Concejo Municipal, la presidenta Verimar Sánchez y el vicepresidente Rider Rivero.

Así como también el secretario estadal del Sistema de Misiones y Grandes Misiones en el Zulia, Yeritzon Ríos, quien resaltó la importancia del fortalecimiento del Sistema en el municipio, y la necesidad de impulsar misiones como Negra Hipólita, Sonrisa, Milagro, José Gregorio Hernández, Guaicaipuro, Nevado, entre otras, que no funcionan en estos momentos en el municipio.

Durante su intervención, el alcalde Mujica destacó la necesidad de llevar los programas sociales a las comunidades, de incluir a los “invisibles”, al mismo tiempo que insistió en la destrucción de las estructuras “burguesas” para empezar a construir el Estado comunal.

“Estas estructuras burguesas, liberales, que no obedecen al pueblo tenemos que empezar a desarmarlas, y que nazca lo que tenga que nacer, que no termina de nacer desde hace 20 años. Si nosotros no definimos el territorio va a ser difícil que el pueblo ejerza el poder (…) Se tiene que empezar a construir definitivamente el Estado Comunal, el estado del pueblo”.

Sobre las carencias que presenta el municipio mencionó que “los alcaldes que llegaron aquí se creyeron que éramos el patio trasero de Maracaibo, y nosotros no somos patio trasero, somos otro municipio, que necesitamos agua, siempre digo que cómo es posible que nosotros le demos agua a cinco municipios y no tengamos agua”

Mujica también señaló: No es posible que tengamos una tubería de gas con más de 90 libras de presión y le demos a Chevron, y nosotros no tengamos gas, no compañero, ese no es el socialismo, ¿ustedes no saben quién nos enseñó a ser rebeldes?, Chávez”.

Foto: Agencia