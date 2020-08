Mercado Las Pulgas continúa a la espera de su reapertura

QUÉ PASA pudo constatar, que este lunes trabajadores y propietarios se trasladaron hasta el lugar, para reabrir de nuevo sus establecimientos, pero no fue posible

Maracaibo- Desde este lunes 10 de agosto el Zulia se unió a la semana de flexibilización del método 7×7, por primera vez desde que se decretó la cuarentena social el pasado 16 de marzo en Venezuela.

Sin embargo, el mercado Las Pulgas, ubicado en el Casco Central de Maracaibo, no entró en la flexibilización a pesar de que el Gobernador del Zulia, Omar Prieto, asomó la semana pasada la posibilidad de que el tradicional mercado abriera nuevamente sus puertas esta semana.

Quedaron esperando

En un recorrido por el mercado QUÉ PASA pudo constatar, que este lunes en horas de la mañana trabajadores y propietarios se trasladaron hasta Las Pulgas, para reabrir sus establecimientos pero no fue posible.

En el lugar, permanecían cerradas las vías de acceso por funcionarios de la Policía Nacional y Regional junto con la Guardia Nacional, los cuales, no permitieron el paso a los trabajadores y propietarios que querían pasar, indicando que el lugar se encontraba cerrado.

«Todos vinimos a abrir nuestros negocio porque habían informado que hoy abrirían el mercado, pero al final no nos permitieron trabajar; la Guardia Nacional llegó y nos sacaron, hasta el momento no han dicho el porqué de esto, ni nos han informado cuando se va a abrir, lo que queremos es que nos digan para cuando podemos laborar», indicó Julio Negrete, propietario de un establecimiento ubicado en Las Pulgas.

«Los funcionarios sacaron a los que querían trabajar, yo tenía la esperanza de que abrieran hoy el mercado, pero no fue así, hasta el momento seguiré esperando a que nos den una respuesta dado a que ya tenemos mucho tiempo sin poder laborar, pero viendo como falta trabajo de limpieza y asfaltado, es posible que no se abra el mercado por mucho tiempo», dijo un propietario que no quiso ser identificado por temor.

Los usuarios también quedaron a la espera de la reapertura, así lo expresó John Velázquez quien se dirigió al mercado con la expectativa de encontrarlo en funcionamiento, «no hubo información, ni coordinación, Las Pulgas que habían prometido para hoy no abrió, no abrieron ni los banco que están en el centro», puntualizó.

El mercado ¿está listo para abrir?

QUÉ PASA se comunicó nuevamente con Francisco Urbina, responsable de la transformación que se lleva a cabo en el mercado Las Pulgas y presidente del Centro Rafael Urdaneta (CRU), quien reiteró que la reapertura no depende del Gobierno Regional, sino de la autorización del Gobierno Nacional.

Precisó, que para su juicio el mercado está listo para su reapertura, a pesar de los trabajos que continúan realizando dentro del lugar.

«Ya contamos con lo más importante, que son las 6 cabinas de desinfección para el control del Covid-19, las cuales estarán en las entradas de paso peatonal, aunque, la obra que estamos realizando en el mercado se estima que se culmine para el mes de diciembre, se puede realizar conjuntamente con la apertura del mercado», dijo Urbina.

Foto: Juan Herrera