Marea Rosa será este 18 de octubre de forma virtual

La XX Caminata por la vida tiene fecha Y celebramos nuestro 20 aniversario ¡Conectados sin fronteras! Y nuestro #Teamrosa ya se está preparando para la #granmarearosa virtual . @rocellibravo @esmariaconsuelo @andreinasocorro @zulbert @joseandrewtv @espinacaws @mariale_enprimerafila @melidaplata Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), el mundo virtual ha ido a la alza. La emergencia sanitaria ha orillado a toda la humanidad a acercarse a la tecnología y, en FAMAC no será la excepción. El próximo 18 de Octubre se realizará la gran marea rosa, la XX Caminata por la Vida. Inscríbete directamente en la página web: www.famac.org.ve o descarga la planilla en la Bio del Instagram de FAMAC @fundacionfamac. Video: @celiaraq