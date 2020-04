Lisandro Cabello: Operativo del Sipez detuvo 14 ciudadanos vinculados a la venta ilegal de gasolina

El Secretario General de Gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, informó que funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) detuvieron a 14 ciudadanos vinculados al tráfico ilegal de combustible

Zulia- El Secretario General de Gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, desde la Sede del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia, explicó que funcionarios del Sipez, dirigidos por el General Pereira Bulgo y el Coronel Manjarrez, detuvieron a 14 ciudadanos vinculados a la venta ilegal de gasolina, en la estación de servicio El Palotal, parroquia Francisco Eugenio Bustamente, ubicado en el municipio Maracaibo.

El Secretario General detalló que “se estuvo haciendo una revisión en torno a que se veía vehículos que no se parecen a la instrucción que el señor Gobernador dio que era que en esa estación de combustible solo debían surtir camiones o vehículos que tengan que ver con la alimentación, con la distribución de alimentos y medicinas”.

Explicó que “después de haber revisado toda esta situación ordenamos una actuación que hizo nuestro cuerpo de inteligencia Sipez dando como resultado la detención de 14 ciudadanos que están vinculados con el tema de aporte o dar 100 dólares para que les llenaran sus vehículos”.

En esta operación se encontró un ciudadano, quien era el encargado de captar a los interesados y contactarlos con el administrador de la estación de servicio.

Destacó que el propietario de la estación de servicio se encuentra solicitado. “Propietario no, el que tiene el derecho de la concesión, o tenia, porque ya se nos ordenó la ocupación y así lo hicimos a partir de las 4 am para que pase a instrucción, a mando y conducción del Gobierno Regional”.

Cabello detalló que cada bombero de la estación de servicio entregaba a su jefe cerca de cinco dólares por vehículo, lo que les generaba un ingreso de entre sesenta y ochenta dólares al día.

En el operativo se incautaron tres chips TAG para el suministro de combustible, 10 teléfonos, y dinero en efectivo, entre ellos divisas. “Recuerden que este dinero no es mayor cosa porque ahí no se recibía la operatividad, esto era lo del menudeo, lo que llaman “pa los refrescos” setenta, cien dólares por carro”.

El Secretario General de Gobierno hizo un llamado a la reflexión. “Cuando nosotros hablamos con ellos, que la mayoría son padres de familia, no son delincuentes, tendrán su primer registro policial y judicial a partir de hoy, ninguno porta un delito anterior, ¿qué dicen la mayoría de ellos con los que conversamos nosotros? la necesidad, es que la necesidad, usted puede tener la necesidad pero está violando la ley, porque algunos creen que el que da la plata, el que corrompe, no es delincuente, si es, y lo establece el código penal”.

“Cuando se es funcionario, dice el código procedimiento penal que esa persona se le puede dar una medida para que sea juzgado en libertad mientras que el funcionario público no, pero los dos son corruptos, entonces resulta que después dicen que están recogiendo para los jefes”. “Yo invito a la colectividad a que no haga eso (…) usted tiene que saber que cuando usted trata de hacer eso y lo logra, porque consigue un delincuente, ladrón, funcionario, que le dice que le de dinero y le llena, usted puede perder su libertad, su salud y su vehículo. Ahora va para un recinto penitenciario a cumplir el procedimiento que dependerá por supuesto de los delitos que impute el ciudadano fiscal y el juez”.

Cabello resaltó que los detenidos han sido tratados de la mejor manera, tal como lo establece la ley. Enfatizó también, que la estación de servicio El Palotal, no es la única que está bajo investigación. “Esta no es la única estación, nosotros hemos chequeado todas, porque ante la necesidad de obtener combustible hay algunos que se prestan para esto y aquí hay una cuarentena que si no la respetamos podemos matar a nuestros hijos”.

Aseguró que los detenidos serán trasladados ante el Ministerio Público y los tribunales. Hizo un llamado a la colectividad. “Yo invito a la colectividad que anda enloquecida por el tema del combustible que piense en su hijo, nosotros invitamos a que no hagan estas cosas ya que esta situación es muy desventajosa y muy peligrosa” finalizó.

Foto: Cortesía