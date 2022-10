La señora Claribel Chacín, denunció que su madre no ha podido cobrar sus petros de la jubilación

La señora Chacín ha ido a varios entes gubernamentales, pero ninguno la ha ayudo con su problema

La señora Claribel Chacín, denunció que su madre, María Jiménez de Chacín de 100 años de edad, quien trabajó en Pdvsa por 25 años como profesora y ahora es pensionada, pero no ha podido cobrar los petros que les son asignados desde el mes de febrero de 2022.

Anteriormente los recibió, por la página Patria, pero un cambio con la imagen la alertó, cambio los datos y nada apareció otra imagen diferente, allí inició el problema para que su madre pueda cobrar. «Ni siquiera le llegan los mensajes para avisar que han depositado».

La señora Claribel explicó que hay ido a Pdvsa varias veces, ellos le dijeron que tenía que ir al, El Consejo Legislativo, pero ellos la enviaron nuevamente a Pdvsa.

Allí le dijeron que no podía hacer nada y no era la única en la misma situación. Solo le aconsejaron ir directamente al Banco de Venezuela, pero los encargados del banco le dijeron que ellos simplemente eran un enlace para pagar el dinero.

Siguiendo un consejo, la señora Chacín se dirigió a la Caja Regional, allí le pidieron que llevará a su madre para poder verificar sus huellas, pero ella explicó que ya había hecho eso, «ya hicimos eso, pero no le lee las huellas», expresó Chacín.

La Señora Claribel cree que pudieron haber clonado y que entes públicos no hacen nada para resolver este problema. Además agregó, «alguien debe estar cobran ese dinero».

También se puso en contacto con el señor Douglas Pereira, que es el encargado de los jubilados, pero solo se pudo comunicar una sola vez con él en marzo de este año y no ha podido hacerlo nuevamente. «Ya no sé a donde ir para que me ayuden».