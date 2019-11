Julio Villalobos: Empleados de LUZ no han cobrado la primera porción de sus aguinaldos

“Se han presentado retraso en la cancelación del salario, ya sea el 15 o ultimo”, aseveró el presidente de ASDELUZ, Julio Villalobos, destacando que no han recibido la primera quincena del mes de noviembre.

Maracaibo- El presidente de la asociación de empleados de la Universidad del Zulia (ASDELUZ), Julio Villalobos, fijó posición sobre la situación financiera que atraviesa actualmente la casa de estudios más emblemática de la región zuliana, catalogándola como “sumamente crítica y alarmante”.

Detalló que si se enfrascan en el punto de vista salarial (las tablas salariales del sector universitario), “son un sueldo muerto de hambre”; tanto el de profesores, obreros y empleados, “los cuales no alcanzan para poder llevar a la casa lo que es el sustento de toda la familia”.

El dirigente gremial señaló, que la institución centenaria, requiere de un mantenimiento “casi a diario”, y se ve reflejado en las instalaciones de LUZ, “el presupuesto que llega a la universidad es casi nulo, lo que trae como consecuencia que el 80% de los espacios estén sin aire acondicionado, sin electricidad y con una vegetación que no deja entrar en algunas instalaciones”.

“La universidad no solo contaba con 40 autobuses, hoy solo tiene 3 rodando, esto por la crisis presupuestaria que ha afectado también el área de servicios estudiantil y comedores”, dijo Villalobos.

Sumado a esto, indicó que “es cierto que se han ido muchos trabajadores de todos los sectores, incluso obreros que a pesar de la crisis que vive el país nunca se habían retirado de la institución”.

Pagos de aguinaldos “por ahora” no hay

“Se han presentado retraso en la cancelación del salario, ya sea el 15 o ultimo”, aseveró Villalobos destacando que no han recibido la primera quincena del mes de noviembre.

Anunció, que la primera porción de los aguinaldos que fue aprobada por el Ejecutivo Nacional, llegó aproximadamente hace más de dos semanas, “a los compañeros del sector obrero que se les cancelan en el banco de Venezuela no han cobrado la primer porción de sus aguinaldos, retrasándoles una vez más sus pagos”.

Por eso hizo un llamado a la rectora encargada, Judith Aular, para que aplique todos los correctivos necesarios a estos casos que aún mantienen problemas con la nómina, y logren su pronta solución.

En este sentido, Arturo Gil, empleado de la Universidad del Zulia, declaró que no han percibido el pago de la nómina ni de sus aguinaldos, “el salario aún no ha sido cancelado, los empleados que cobramos por el Banco de Venezuela no hemos podido percibir ese dinero, la nómina permanece en el departamento donde se gestionan los pagos sin programación alguna”.

“Les pagaron a los obreros pero a los empleados no, en que situación vamos a estar”, denunció el trabajador universitario, manifestando su preocupación ante la situación por la que atraviesan los trabajadores, “hacen con nosotros los que le da la gana, la crisis por la que atraviesa el país no es para que un venezolano pase 10 o 20 días sin cobrar”.

