Incendio en el Rollertec Club de Maracaibo se produjo en la cocina según las autoridades

Las autoridades informaron que el fuego consumió parte de las instalaciones del Rollertec Club, sin embargo, adicionaron que “afortunadamente” no hubo ningún afectado

En horas de la noche de este miércoles, 28 de abril, vecinos de la Avenida Bella Vista y Santa Rita vivieron minutos de alarma cuando un incendio inicio en el Rollertec Club situado en la calle 64 la Av. 8.

Lea también: Intentó quemar a sus dos hijos frente a la Basílica de Chiquinquirá

El evento se registró pasadas las 7.00 de la noche y los vecinos tomaron fotos y videos con sus teléfonos, al tiempo que denunciaban el hecho a las autoridades y el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo.

El organismo al recibir el reporte enviaron unidades contra incendio al lugar y lograron aplacar las llamas lo más rápido posible.

Las autoridades informaron que el fuego consumió parte de las instalaciones del Rollertec Club, sin embargo, adicionaron que “afortunadamente” no hubo ningún afectado.

Los Bomberos de Maracaibo iniciaron las labores de refrescamiento para investigar las posibles causas del incendio.

Sin embargo, el hecho ocurrió luego de que esa zona fuera suministrada del servicio eléctrico, pues habían transcurrido 12 horas sin luz.

Por su parte el director del referido club, José Ignacio Davila, informó a Noticia al Día, sobre los acontecimientos que por horas llenó de tristeza su vida.

«Los vecinos de la zona me notificaron sobre el incendio. La noticia me impactó pero al llegar y ver la rápida acción del cuerpo de Bomberos, me calmé un poco», precisó el Director.

La irregularidad que fue atacada a tiempo por los Bomberos de la localidad, permitió que el fuego no se propagara por todo el lugar, pues todo comenzó en la cocina.

«No tenemos conocimiento cuál fue el objeto que pudo haber estallado o si se presentó algún corto circuito en la cocina, pero lo que sí puedo decir es que las llamas subieron y agarraron por los canales de extracción de gases y aminoró su expansión», acotó muy sereno Davila.

Sobre los daños ocasionados en el lugar el hombre no dio cifras, ya que a un siguen evaluando el sitio y las causan que condujeron al hecho.

Por otra parte, José Ignacio, puntualizó: «A corto plazo reiniciaremos las actividades en el club. No nos detendremos en seguir dándole alegría a los zulianos. Seguiremos siendo la primera pista de madera en funcionar en Venezuela, trabajando en semana flexibilizada y con los protocolos de bioseguridad».