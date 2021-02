Hampa desatada dejó a LUZ en tinieblas tras repetidas incursiones vandálicas y delictivas

Nunca antes se había cometido un intento de homicidio durante un robo en las instalaciones de LUZ

Las pérdidas por los robos en LUZ son incalculables. Tras los últimos hechos suscitados se acordó la entrada policial al recinto universitario. Las facultades de esta casa de estudios son saqueadas a diario por bandas criminales y con la complicidad interna. El Gobernador del estado aseguró que parte del grupo armado que atacó en la sede del posgrado está detenido.

Lea también: Gobierno del Zulia realizó ejercicios de vigilancia aérea con el uso de Drones en espacios de LUZ

El detonante para que por decisión, unánime decretaran emergencia en materia de seguridad en La Universidad del Zulia (LUZ), fue el intento de homicidio que sufrió un vigilante que fue lanzado desde el segundo piso de la sede del posgrado de Humanidades y Educación.

Por ello, el Consejo Universitario (CU), acordó publicar una declaratoria de emergencia y resoluciones para tratar los asaltos delincuenciales que han ocurrido en LUZ.

Judith Aular, rectora interina de LUZ, señaló que desde el 2019 no han recibido recursos para la cancelación de la seguridad privada, por lo que se ha evidenciado un aumento en los robos en todas las áreas de la universidad y todos sus núcleos.

Consejo Universitario

En sesión extraordinaria del día 8 de enero, las Autoridades de LUZ aprobaron el ingreso temporal de la policía a todas las áreas de esta Casa de Estudio.

En la sesión estuvieron presentes el sector estudiantil, gremios y representantes de cuerpos de seguridad del estado Zulia, se hicieron varias propuestas y se emitió un informe de la situación de delincuencia organizada.

La rectora informó que el encuentro tuvo como objetivo acabar con la situación de inseguridad que se vive en la universidad, «Se van a elaborar conjuntamente con Dirección de Seguridad Integral (DSI) acuerdos para que se llegue a un plan de seguridad permanente para la universidad».

Clotilde Navarro, Vicerrector Administrativo informó a Qué Pasa, que en la reunión del CU se aprobó el ingreso de los funcionarios policiales e indicó que se creará un comando unificado LUZ- Gobernación para ejecutar las acciones del plan de seguridad, que estará dirigido por el presidente de la DSI, Andry Sánchez, y el secretario de Seguridad Ciudadana de Zulia, Ricardo Lugo.

Las autoridades policiales con personal de la DSI de LUZ, velarán por el resguardo de las áreas perimetrales de la universidad y patrullarán en las entradas y accesos.

Recorrido por LUZ

Jesús Leal, director de Servicio General de LUZ, mostró a QUÉ PASA en exclusiva, todas las instalaciones de esa casa de estudios, los incalculables daños que ha sufrido en su infraestructura y sus bienes.

El primer lugar que visitamos fue la sede del rectorado viejo, edificio insigne donde funcionaban las dependencias más importantes de la institución, al que para ingresar solo hay que empujar levemente y sin mucho esfuerzo el portón principal, el segundo portón tiene una cadena sin candado, «Cuando venía el vigilante en las noches el traía su propio candado para encerarse y resguardarse dentro», explicó Leal.

Una vez dentro del recinto -que desde principios de diciembre no cuenta con vigilancia- la desolación, el abandono, el vandalismo y partes de carros robados son parte de la primera impresión que se percibe, «Esto está abandonado porque no hay recursos esa es la gran verdad, el Gobierno solo envía el salario a los empleados», manifestó Leal durante el inicio del recorrido.

En el trayecto se constató que todas las oficinas administrativas que allí operaban, fueron violentadas: puertas y ventanas rotas, mobiliario dañado son la prueba del vandalismo que impera. De las 30 cámaras de seguridad que habían en el lugar solo quedan dos, ubicadas en el frente de esta sede.

«Quitaron las tuberías para llevarse los cables, lo que no les sirve lo rompen, las unidades de todos los aires se las robaron y los aires de ventana», dijo.

En el segundo piso el escenario es el mismo: destrucción y vandalismo. Allí había una tubería ensangrentada y en una de las puertas de las oficinas estaba un letrero escrito en una hoja blanca con marcador que dice: «Aquí ya se robaron todo por favor no rompan la puerta». Este aviso es un grito de súplica para los vándalos; un intento de petición para que cesen los destrozos.

Por irónico que parezca, las puertas de las oficinas que fueron desbalijadas en su totalidad, permanecen abiertas como una invitación al malechor a que pase, sin hacer más destrozos y vea que ya no hay nada que robar, «Así evitamos que sigan dañando nuestra infraestructura», dijo Leal.

Los únicos departamentos que escapan de esta realidad son las de Servicios Generales y Contraloría Interna.

A decir de la rectora interina el rectorado viejo es simplemente «una caja hueca» lo cual calificó como una situación «Sumamente grave» e informó que el Nucleo Punto Fijo, en el estado Falcón también fue destruido en su totalidad. La autoridad universitaria señaló que las pérdidas que ha sufrido esta casa de estudios son invaluables, «Es imposible cuantificar las pérdidas, no podemos contabilizarlos», dijo Aular.

En cuanto al funcionamiento de las actividades administrativas luego de los destrozos que ha sufrido el rectorado viejo, declaró que todas las autoridades se reunirán para decidir que se hará para recuperar esos espacios, «Vamos a recuperarlo a pesar de la destrucción masiva del rectorado viejo, vamos a buscar los recursos. Estamos haciendo un plan para que nuestros egresados que están en todas partes del mundo puedan contribuir y apoyarnos», enfatizó la rectora interina.

Robos a LUZ

Leal detalló que los primeros robos sucedieron en la Federación de Centro de Estudiantes y el galpón detrás del rectorado, de donde se llevaron 330 máquinas de coser del programa Francisco Ochoa, 180 plantas samurai y la imprenta de la universidad. En el lugar se reforzaron las puertas para evitar más pérdidas, pero lo valioso ya había sido sustraido, «Por todos estos robos no hay ningún detenido», señaló el director de Servicio General. En ese galpón funcionaba una toma de agua para los Bomberos de Maracaibo, pero fue violentada ya que estaba hecha de cobre

Emergencia eléctrica

El banco de transformadores eléctricos de la sub estación del rectorado fue desmantelado, a pesar de que algunos transformadores están energizados, «El que hizo esto sabe de electricidad. Cada transformador tiene 80 kilos de cobre, allí radica el interés de robarselos», analizó Leal. Esta situación dejó en penumbras todas las instalaciones del rectorado.

Por este hecho quedó detenido Alexánder García, supervisor de mantenimiento. Por otro lado, la Facultad Experimental de Ciencias tiene 2 años sin luz, se llevaron todos los cables de alta tensión, «La universidad ha perdido 2 kilómetros 800 metros de cableado», dijo Leal.

Colapso en el transporte

Esta casa de estudios contaba con 35 unidades de transporte, solo queda uno operativo, «Debemos ser responsables, no todo lo acabó el hampa, el ingeniero Eduardo Bracho, el director saliente, acabó con el Departamento de Transporte, no hizo la inversión necesaria, dejó decaer muchas unidades que eran nuevas, las dejaron sin motores, sin transmisores, sin tren delantero, muchas unidades desaparecieron, no sabemos dónde están, se han hecho robos con complicidad interna, estas cosas no pueden llevárselas en una cartera», denunció Leal.

El asalto armado

La madrugada del pasado jueves 7, un grupo de entre 15 y 20 delincuentes ingresó al edificio de Post Grado de la Facultad de Humanidades y Educación, para sustraer equipos y material y en su andanada arremetieron brutalmente contra los tres vigilantes que en ese momento resguardaban

las instalaciones universitarias.

«Horas antes, a las 12:00 de la noche unos delincuentes trataron de robar en la Facultad de Ciencias y la Policía Nacional Bolivariana, se enfrentó a tiros contra ellos, y los delincuentes huyeron; luego, a las 3:00 am, un grupo de hampones llegó a Humanidades», narró Leal.

La esposa de uno de los oficiales agredidos, quien no se quiso identificar por seguridad, manifestó que «Todos estaba tranquilo, al rato se fue la luz, y ellos (los vigilantes) dijeron, por qué no hay luz si allá hay (en Humanidades), al ratico ven unas sombras y le dicen uno a otro mosca que por ahí hay alguien, en eso llegan varios hombres a la puerta y hacen tres disparos y lanzan piedras para

que abran».

Y continúa la mujer: «uno de los vigilantes que estaba afuera corrió a las escaleras (de emergencia) que están afuera y uno de los malandros lo ve y lo sigue el muchacho se iba a esconder por seguridad porque eran muchos y estaban armados, el otro (malandro) sube y arriba lo golpea por todas partes y lo empuja del segundo piso, el cayó y se fracturó el brazo».

Richard Gutiérrez, el vigilante lanzado, sería operado el miércoles 13, en el Hospital Central gracias a donativos y recursos gestionados por la rectora Judith Aular y la decana Doris Salas.

Más de $ 80 mil robado en equipos Según Ricardo Villareal, coordinador de seguridad de la Facultad de Humanidades, los delincuentes en esta nueva incursión lograron sustraer 600 metros de cable 250 y 600 metros de

cable 350, todo el cableado de alta tensión del edificio.

Lo sustraído es toda la acometida eléctrica y es de vital importancia para el funcionamiento del edificio; el valor de lo robado supera los $ 80 mil y será muy dífícil para la Universidad volver a realizar esta inversión sin el apoyo del Gobierno Nacional.

Acciones

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, aseguró el pasado sábado 9, que detuvieron parte del grupo armado que ingresó a la sede de Pos grado de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ.

«Así se escondan debajo de la tierra o las piedras, vamos a dar con esa banda. Bueno, ya dimos con esa banda, ya tenemos algunos de los detenidos», dijo el mandatario regional. .

Prieto comentó que una de las personas detenidas es familiar de un funcionario de la policía regional, sin precisar su nombre.

«Hablé con el general Pereira, porque uno de los detenidos es familia de un funcionario de la policía del estado. Espero que eso no influya en el procedimiento que hay que hacer, porque se me abren muchas incógnitas», manifestó el Gobernador.

Los detenidos en este caso son Adrián Castro, a quien según las autoridades le fue encontrado en su casa un aparato de aire acondicionado y un monitor ambos propiedad de LUZ; dos sujetos más de apellidos Urdaneta y Molero; y la mañana del pasado martes 12, fueron detenidos Fernando David Aguirre Betncourt (21) y Alexis José Andrade (25) con materiales de la Dirección de Comunicación e Información, en el antiguo rectorado en la avenida Guajira, al ser sorprendidos por oficiales del Cpbez huyendo por la cerca perimetral con accesorios de computadora, cables y tubos envueltos en una sábana y fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Es la segunda detención en la casa de estudios en menos de una semana.

A su vez para minimizar los constantes actos vandálicos en la Universidad del Zulia, por instrucciones del Gobernador Prieto, oficiales del Cpbez iniciaron un operativo especial enfocados en dar protección y seguridad a las instalaciones de la casa de estudio y el personal que hace vida en el campus universitario; el será las 24 horas del día.

Después de anunciado el refuerzo de seguridad, los uniformados han logrado la captura en distintos procedimientos de cinco ciudadanos y recuperar material de oficina, aires acondicionados, entre otros. Se conoció a través de las investigaciones que muchos de estos hurtos eran auspiciados por oficiales de la seguridad interna que allí laboran.

Se pudo conocer que gran parte del material sustraído a la Universidad (cables y guayas), son vendidos a chatarreras del área metropolitana de Maracaibo, que sacan lo robado hacia Colombia o las islas de Aruba y Curazao, donde son valuadas en miles de dólares.

Elecciones en LUZ

En cuanto a la realización de elecciones rectorales, Judith Aular, rectora interina de LUZ, precisó que la fecha para elegir a las nuevas autoridades universitarias está por determinarse a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

«Nos informaron que posiblemente este año se harían las elecciones de las universidades que tienen más de 10 años esperando las elecciones universitarias. A nosotros en cualquier momento nos informará el CNU acerca de las elecciones que están previstas para este año».

Cabe recordar que entre los procesos pendientes suspendidos en LUZ se cuentan: elecciones rectorales, decanales, elecciones de los respresentantes de profesores ante el Consejo de

Apelaciones, el Consejo Universitario, el consejo de facultades y otros más para un total de 35 cargos.

Invasión silenciosa

La Universidad ha sido objeto de una sistemática invasión por parte de vecinos que colindan por la avenida Guajira, entre las entradas de Ziruma y Plaza de Toros.

A la vista de todos y por varios años la Universidad ha sido despojada de terreno por los vecinos que han construido sus viviendas dentro de la Universidad y tiene como patio anexo los terrenos para hacer sus fiestas y parrilladas dominicales, como si de un parque se tratase.

Hasta la fecha, ninguno de los responsables de impedir esto ha actuado en consecuencia. Los vecinos que decidieron hacer su vida dentro de la Universidad, hicieron las entradas de sus viviendas dentro de la Universidad como si de una villa privada se tratase y para ingresar a sus viviendas lo hace accediendo a la Universidad, y para ello lograron quitar todo el cerco perimetral y portones para tener libre acceso a sus hogares en terreno ajeno.

«Estas casas permiten el paso de gente extraña a la Universidad y han participado en los robos a LUZ», manifestó una fuente ligada al caso, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

Vale la pena preguntarse ¿El derecho a la vivienda incluye cometer infracciones a la Ley?; ¿Qué hace la Universidad para resguardar sus bienes?; ¿Cuenta con el apoyo del Estado?, son incógnitas que alguien debería responder.