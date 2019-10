Griselda Reyes: Crisis del Zulia es consecuencia de que Guanipa no asumiera su cargo

La secretaria general nacional de la organización política Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), Griselda Reyes Quintero, quien es dirigente comunitaria y directora fundadora en 2008 del Movimiento Gente en Positivo, organización de carácter social conformada por líderes comunitarios, visitó este viernes las instalaciones del Diario Qué Pasa acompañada con parte de su equipo de trabajo, esto como parte de su gira de medios en la Región Zuliana.

Maracibo- Reyes indicó que se encuentra en el Zulia consolidando su equipo de trabajo y asimismo constatando la situación de crisis de servicios públicos que atraviesa el estado, específicamente Maracaibo.

La dirigente nacional manifestó que realizaron un recorrido en el municipio Lagunillas, donde palparon las necesidades que padece los habitantes, asimismo se juramento las estructuras municipales y algunas parroquiales, las cuales sumaran voluntades en el trabajo político de ACEP.

“Yo que he recorrido el país, me quedo sumamente asombrada del caos y del infierno que esta viviendo el zuliano, No había palpado un país en profunda crisis como lo esta actualmente el estado Zulia”, dijo Reyes.

Manifestó su preocupación ante los problemas que se presentan desde hace ya varios meses en la entidad, “No puedo entender que puedan estar días en una cola para poner gasolina y aparte que pongan un tope de 30 litros al ciudadano, no puedo creer que pasen días sin luz, que no tengan agua y el zuliano no se haya podido organizar de una forma contundente, para evitar este abuso y este control social que esta en contra y además viola nuestra constitución nacional”.

Cabe destacar que la dirigente nacional señaló, que parte de los dificultades que padecen los zulianos son por consecuencia de que el electo como gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa no asumiera su cargo, “Yo creo que fue un error grande y garrafal y una irresponsabilidad absoluta y lo esta pagando el Zulia, el no haber asumido su responsabilidad el quien debería estar sentado en la silla de ser gobernador”.

Subrayó que “es el gobernados el que tiene que dar la cara y luchar por su gente como lo están haciendo otros gobernadores opositores del país”.

Para finalizar, reveló que volverá para finales del mes de noviembre a recorrer comunidades al lado de las estructuras municipales, “dejo un equipo bien alineado, gente con la semilla de que si se puede lograr cosas en positivo cuando todos trabajamos en equipo, dejamos un granito que yo se que va a germinar acá en el Zulia”.

Foto: Wilfredo Cure