Gobernador Omar Prieto inspeccionó trabajos de rehabilitación del Hospital Materno Infantil «Dr. Raúl Leoni»

El Gobernador del estado Zulia, Econ. Omar Prieto Fernández, inspeccionó este martes las diferentes áreas del Hospital Materno Infantil “Dr. Raúl Leoni” o mejor conocido como Maternidad El Marite, al oeste de Maracaibo, de cara a la venidera entrega de la Sala del Plan Parto Humanizado, tras varias semanas de intervención integral.

Desde la institución, Prieto Fernández, mencionó que el proyecto pertenece a un plan instruido por el Presidente Nicolás Maduro que se basa en el reacondicionamiento de las diferentes áreas de los centros de salud, más allá de las adaptaciones que se han tenido que hacer debido a la pandemia de la COVID-19.

“Estas estrategias buscan garantizar la salud del pueblo zuliano (…) estamos tocando áreas importantes, en este caso en la Maternidad El Marite, en una de las parroquias más populosas de Maracaibo como lo es Venancio Pulgar”, expresó el Gobernador.

LA primera autoridad zuliana hizo el recorrido junto a la directora de la institución Dra. Eddy Moncada y todo el equipo médico, donde verificaron la colocación de 60 toneladas de aire acondicionado, para complementar 120 toneladas para el sistema de climatización integral en todas las áreas y optimizar la capacidad para atender a los niños y niñas de la región.

“Este lugar tiene la capacidad de atender ocho cesáreas y 15 Partos diarios, gracias a la habilitación de los espacios y al equipo médico que no se ha detenido a pesar que fue una obra que no se concluyó nunca, pero ellos no han dejado de asistir al pueblo (…) estamos hablando de una unidad que tenía 52 camas y se incorporaron 30 más para un total de 82, equipando a través del sistema del Ministerio del Poder Popular para la Salud, quienes están entregando los equipos totalmente nuevos en las mayorías de las áreas de esta maternidad”, añadió Prieto.

El Gobernador agradeció a los 401 trabajadores activos en la Maternidad El Marite por permanecer pese a las circunstancias, pero que ahora estarán mucho más motivados gracias a la intervención del Gobierno Bolivariano.

También mencionó que en cada unidad hospitalaria donde se presenten situaciones complicadas, habrá un personal de atención social de la Gobernación y de la Alcaldía para que cualquier paciente tenga asistencia por alguna necesidad que el hospital no tenga la capacidad de cubrirla.

Finalmente el mandatario zuliano mencionó que estás son partes de las obras que fortalecen el sistema de salud zuliano, pese a la güera económica y el bloqueo financiarlo, por lo que el Gobierno se ha tenido que diversificar para el beneficio del pueblo.