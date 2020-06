Gobernador Omar Prieto anunció medidas para asegurar el aislamiento social en el Zulia (Actualizada)

”El toque de queda está descartado Vamos a cumplir una cuarentena voluntaria extrema”, así lo afirmó el mandatario regional

Maracaibo – El compromiso que tenemos es parar la cadena de contagio y eso pasa restringiendo al máximo la movilidad. Dijo el gobernador del Estado Zulia Omar Prieto, hoy durante una rueda de prensa. Sin embargo, aseguró que no habrá toque de queda en la entidad, luego que el gobierno nacional anunció este fin de semana una aplicación de “barreras especiales de contención” del Coronavirus (Covid-19).

”El toque de queda está descartado Vamos a cumplir una cuarentena voluntaria extrema”, así lo afirmó el mandatario regional.

Más temprano con relación al despacho de combustible, indicó que se mantiene el cronograma por terminal de placa pero en un horario de 4 horas y acotó que está prohibido dormir en las inmediaciones de las estaciones de servicio.

“El despacho de combustible sigue por número de placa entre las 8:00 am y las 12 del mediodía No pueden pernoctar en las estaciones de servicios. Los vehículos serán remolcados. El horario es de 8:00 am a 12 del mediodía”, expresó.

La venta de alimentos se mantendrá en el mismo horario y las farmacias laborarán las 24 horas.

“Vamos a aislar los municipios de la Costa Oriental y Costa Occidental del Lago, con excepción de los municipios del Sur del Lago”, expresó

Informó que hay un total de 578 casos confirmados en el Zulia y que en los próximos días se estará inaugurando en el Banco de Sangre la Unidad de Confirmación de Prueba PCR.

” Tenemos en total 578 Casos confirmados en el Zulia. En el Hospital Chiquinquirá tenemos 48 pacientes con las pruebas rápidas y PCR Positivas.

En los Próximos días se estará inaugurando en el Banco de Sangre la Unidad de Confirmación de Prueba PCR cuyos resultados se conocerán en tan solo 7 horas”.

También hay más de 1000 personas atendidas en los PASI “Tenemos un Total de 1362 compatriotas atendidos en los PASI”.

Por otra parte, se dio a conocer a la población el cierre de las plantas de cangrejas y camarones en la entidad zuliana. “Ordenamos en el día de hoy el cierre por 14 dias de todas las plantas cangrejas y camarones porque estaban concentradas más de 300 personas”. Afirmó Omar Prieto.

En cuanto al tema del Biopago en las estaciones de servicio, informó que hay 146 con este sistema. “Tenemos en este momento 146 estaciones de servicio con Biopago, cada estación de servicio debe tener 4 puntos de Biopago”

“En lo que se refiere a la alimentación tenemos el 70% de entrega de los combos CLAP con metas de 800 mil. Y más de 500 mil niños y niñas en la entrega de la alimentación en las instituciones educativas en el punto y círculo”, declaró.

Otra información anunciada fue la próxima inauguración en esta semana de la emergencia UCI en el Hospital Universitario de Maracaibo

