Gobernador Caldera: Plan Zulia Oeste está pensado en la construcción de una ciudad humana junto a las Salas de Autogobierno

El gobernador Ing. Luis Caldera, expresó que más que un trabajo de asfalto y limpieza, la Gobernación del Zulia y las 92 Salas de Autogobierno Popular, que conforman la zona, acordaron que este plan sea pensando en la construcción de una ciudad humana, cumpliendo con la segunda transformación del plan de la patria 2025-2031, del presidente Nicolás Maduro. Al realizar un breve balance del Plan Zulia Oeste, que involucra a las parroquias del oeste de Maracaibo para su atención integral y que tiene como eje de conexión el corredor vial Hugo Chávez.

Explicó que este concepto tiene que ver no solo con las 92 comunas que conforman el espacio territorial del oeste de Maracaibo, sino de 512 comunidades que están en todo el eje de la Circunvalación 3 y que se unen en los proyectos comunales ejecutados y en los que están en proceso de ejecución, más los que vienen derivados de las próximas Consulta Populares.

El planteamiento lo expresó el gobernador Caldera desde el Circuito Comunal Vencedores de la Patria, en asamblea realizada en la cancha Divino Niño, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde junto al ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, entregó dotación de herramientas tecnológicas a 246 Salas de Autogobierno Popular, completando así el equipamiento de estos espacios de gobierno de los 576 circuitos comunales.

«No es el asfalto lo que nos une, es el buen vivir de las 512 comunidades que están cercanas al corredor vial Hugo Chávez. Por eso no podemos disminuir la acción de la comuna a un computador, no podemos disminuir la acción de la comuna al corredor vial, sino que tenemos que ir avanzando con las comunas a la solución de los problemas en el área de servicio (…). No pensemos que el Plan Zulia Oeste solo recoge la basura y los desechos sólidos, viene ahora el área productiva, las experiencias productivas que ya tienen estas 92 comunas y ustedes tienen que empoderarse», direccionó Caldera.

Resultados a la vista

Dentro del breve balance, el gobernador informó que se han logrado sanear más de 8 kilómetros, recolectado más de 3.200 toneladas de asfalto, se vienen sustituyendo alcantarillas, reparado botes de agua y se comenzó con el asfaltado desde la 148 hasta San Isidro.

Dio a conocer el inicio del proceso de sustitución de transformadores y anunció que este sábado 12 de julio comenzará con la entrega de estos convertidores eléctricos dentro del Plan Zulia Oeste, así como la colocación de 3.000 lámparas de alumbrado público.