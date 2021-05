Giancarlo Di Martino anunció disposición para la Alcaldía de Maracaibo

El exalcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, expresó esta tarde, a través de su cuenta de Twitter, que se encuentra «a la disposición de lo que ustedes crean conveniente para estas megaelecciones», refiriéndose directamente al partido PSUV, luego de que el mandatario nacional Nicolás Maduro, anunciara que los candidatos del partido socialista se designarían desde las bases por medio de unas primarias.

Di Martino consideró que podría hacer «un dúo interesante con Luis Caldera a la Gobernación y mi persona a la Alcaldía de Maracaibo, en ambos hay una experiencia de años de gestión comprobada».

Por último, Di Martino, indicó que «si me eligen, no tengan la menor duda de que daré lo mejor de mí como persona y como político, para asumir el compromiso que me asignen. Tengo la experiencia para hacerlo».