En el centro el billete de 20 mil tiene la mitad de su valor

Desde que se amplió el cono monetario en el país, en el centro de Maracaibo, al igual que los transportistas, aceptan el billete de 20 mil, pero a la mitad de su valor. Aun no se ven los nuevos billetes de 200mil, 500 mil y un millón de bolívares

Una vez más se impuso la anarquía, desde que la semana pasada, como ya ha pasado antes con otras denominaciones, los buhoneros del casco central de la ciudad, decidieron, ilegalmente, no aceptar el billete de 20 mil bolívares, desde que anunciaron la llegada de las nuevas piezas del cono monetario, por Bs. 200 mil, 500 mil y un millón, lo que generó caos y malestar en quienes todavía, y con suma dificultad, tienen en sus manos el tan escaso efectivo de ese valor.

Lea también: Gobernador Prieto ordenó operativo de seguridad en defensa del nuevo cono monetario

Medidas

Aunado a ello, y a pocos días del anuncio de los nuevos billetes, aunque ilegal, la «nueva medida» fue aceptar el billete de 20 mil con la mitad del valor que le corresponde.

«En el autobus pagué 600 mil con billetes de 20 mil, pero el pasaje está en 300 mil bolívares. En el centro me conseguí con la sorpresa que si quiero comprar algo que cuesta 100 mil me lo cobran en 200 mil. », dijo Dileric Campos, habitante del sector La Fusta.

Ola de reacciones

Pero el rechazo del billete de 20 mil bolívares no se quedó solamente en el centro, esta situación generó una ola de reacciones, pues los comercios en la ciudad decidieron copiar la acción y negarse a recibir el «billetico», al igual que los transportistas, que según aseguraron los transeúntes ya los choferes no les aceptan tampoco.

Transportistas zulianos

Sin embargo, Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Transporte Público de Pasajeros del Estado Zulia (Cutt-Zulia), manifestó a QUÉ PASA, que es a ellos a quienes no les reciben el billete de 20 mil «el rechazo a este billete de baja denomibación se debe a que los comercios no los están aceptando, en ningún comercio nos están recibiendo los billetes vigentes de 10 mil y de 20 mil bolívares, esta es la gota que rebasó el vaso, ni en Las Pulgas, en La Curva de Molina, en el km-4, ni en Mercamara los quieren recibir», expresó Alián.

Sin embargo, el pasado miércoles los transportistas se reunieron con Omar Prieto, Gobernador del estado Zulia y Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, para llegar a un acuerdo sobre la aceptación de los billetes de baja denominación, «las autoridades nos solicitaron que aceptáramos los billetes», explicó el líder del gremio de transportistas del Zulia.

Depositos bancarios

Durante una visita al Banco Occidental de Descuento, se constató que la mitad de las personas en el lugar estaban depositando los billetes de 20 mil bolívares. Otras estaban sacando dinero e irónicamente los cajeros les entregaban el «billete verde» que nadie acepta, pero los usuarios hicieron lo propio y se negaron a recibirlos.

Una de las medidas en ese banco era recibir un mínimo de 10 billetes de 500, «traje 50 billetes de 500 pero solo pude depositar 10», refirió un cliente.

Por otro lado, los nuevos billetes no han comenzado a circular en la ciudad.

Sobre este particular Mariela Bracho, buhonera en Las Pulgas, dijo que los nuevos billetes por los que despacharon a los de 20 mil, no han llegado a cicular en el centro, «todavía no he visto el primer billete nuevo, pero aquí antes que lleguen no queremos nada con los de 20 mil», dijo.

Pronunciamiento oficial

El Gobernador del Zulia, Omar Prieto, anunció un despliegue de fiscalización en los principales espacios comerciales del estado Zulia, en defensa del cono monetario venezolano.

En tal sentido, Prieto ordenó a los intendentes de la región desplegarse por cada uno de los mercados de la región comenzando por «Las Pulgas» para hacer cumplir la ley, «comenzó un nuevo ataque contra el cono monetario, no quieren aceptar el billete de 20 mil, quien no acepte los billetes les será suspendida la licencia para actividades económicas.

Igualmente alertó al transporte público cumpla la ley, lo que es contra el pueblo es contra nosotros», aseveró el mandatario regional.

Asimismo, solicitó a Gladys Suárez, Secretaria de Transporte del estado Zulia y los Intendentes de la zona metropolitana efectuar un encuentro con los representantes de las líneas de transporte público para que se ajusten a la ley y reciban los billetes del cono monetario en todas sus denominaciones de lo contrario.