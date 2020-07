El resto del país activo y el Zulia aún confinado

Los vendedores informales no solo han generado contaminación y desorden, sino la obstrucción de la salida de los habitantes de sus hogares

Maracaibo- Este 12 de julio, vecinos del sector el Marité, vía La Musical, exactamente pasando el Hospital Materno Raúl Leoni, denunciaron a QUÉ PASA que en los alrededores de sus viviendas se encuentran la presencia de buhoneros que han colocado mesas y tarantines improvisados para ofrecer sus productos a los ciudadanos, convirtiendo el lugar en una extensión del desorden que había en La Curva de Molina, lo que ha generado no solo contaminación y desorden, sino la obstrucción de la salida de los vecinos de sus hogares, dado a que tapan los accesos, en especial los garajes de las casas.

«Los buhoneros se encuentran frente de nuestras casas, no podemos salir, tengo como más de dos semanas sin poder sacar mi carro, porque tapan todo el garaje, no me dejan hacer absolutamente nada», expresó una vecina que no quiso ser identificada por temor a los comerciantes informales que concurren a diario en la zona.

Asimismo, los habitantes manifestaron su preocupación de una posible propagación del Covid-19 en la comunidad, esto a raíz de que los comerciantes informales no cumplen con las medidas mínimas de prevención, tales como: el distanciamiento social de por lo menos dos metros entre una persona y otra, el uso del tapaboca y menos con el lavado de manos.

«No cumplen las medidas de protección, la mayoría está sin tapabocas, lo que están buscando es que se desate otro foco como el de Las Pulgas, pero esta vez más cerca de todo el mundo», denunciaron los habitantes del sector Marite, tras catalogar la situación que viven como preocupante.

Por lo que hicieron un llamado a las autoridades regionales y municipales, para que se aboquen a solucionar este problema del comercio ambulante que está afectando a la comunidad del Marité.

Retiro de comerciantes

Según un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, estos buhoneros fueron desalojados hace dos semanas del “Muro”, sitio que está ubicado unas calles antes, pero siguen sin acatar el desalojo, «vuelven a esta zona sin impórtales las consecuencias».

QUÉ PASA en un recorrido por el lugar, observó que también hay presencia de mafias de vendedores de gasolina y cambistas, que representan un peligro a la comunidad, a esto se le suma el desorden y la aglomeración de personas que vende y compran artículos de consumo sin prevención, tanto en el Marité como en los alrededores de la Curva de Molina.

Esta situación, pone en peligro no solo la comunidad del Marité, sino toda la ciudad de Maracaibo, debido a que estos a que se violan todas las normas de prevención del Covid-19, y ya estamos sufriendo las consecuencias por Las Pulgas, Santa Rosalía y Altos de Jalisco.

Foto: Cortesía