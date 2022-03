Juramentan a Gustavo Fernández como vicepresidente de la Asociación de Alcaldes del Zulia

Guerrero, fue ratificado como presidente de la Asociación de Alcaldes del Zulia para el período 2022-2023, mientras que el primer mandatario de San Francisco, Gustavo Fernández Méndez, ocupa el cargo de vicepresidente

En un acto realizado la mañana de este viernes en el Consejo Legislativo del estado Zulia, fue juramentada la nueva directiva de la Asociación de Alcaldes del estado Zulia.

El alcalde del municipio Santa Rita, Alenis Guerrero, fue ratificado como presidente de dicha asociación para el período 2022-2023, mientras que el primer mandatario de San Francisco, Gustavo Fernández Méndez, ocupa el cargo de vicepresidente.

También fueron juramentados el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, como coordinador de la región sub capital; el alcalde Ramón Bracho, como coordinador de la región Costa Oriental del Lago; el alcalde Vidal Prieto, como coordinador de la sub región Perija; el alcalde Erwin Rosales, como coordinador de la sub región Sur del Lago; y el alcalde Luis Caldera, quien no asistió a la actividad, fue designado como coordinador de la región sub Guajira.

La Asociación de Alcaldes del Zulia buscará respuestas a las necesidades que nuestros municipios

Alenis Guerrero recalcó que esta Asociación de Alcaldes trabajará arduamente para buscarle respuestas a todas y cada unas de las necesidades que nuestros municipios presentan y que de la mano del gobernador Manuel Rosales asumen este gran compromiso, dándole participación a la fracción del Psuv con la designación del mandatario municipal de Mara.

Por su parte, al alcalde sanfranciscano, nuevo vicepresidente y miembro del Concejo Federal de Gobierno, dijo que está Asociación de Alcaldes que hoy se juramentó tiene un fin en común, el cual se basa en gobernar para la gente.

«Destaco la importancia de la unión para llegar a acuerdos positivos entre mandatarios de oposición con mandatarios oficialistas, lo que buscará beneficiar a nuestro estado Zulia», concluyó Fernández.