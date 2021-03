Docentes de la facultad de Medicina de LUZ exigen igualdad de condiciones para reinicio de clases

Los trabajadores de LUZ se encuentran en este momento cumpliendo con instrucciones de los organismos internos de esta casa de estudios superiores de no impartir clases o actividades mientras no se cumplan ciertas condiciones contractuales

Ante el reciente anuncio de las autoridades del Consejo de Facultad de la Escuela de Medicina de La Universidad del Zulia (LUZ), que permitirá solo a 570 estudiantes reintegrarse a las prácticas profesionales 3 (PPIII) a partir de este 5 de abril, lo cual dejaría por fuera al resto de la población estudiantil que en total se acerca a los 6 mil alumnos, docentes y trabajadores de la principal casa de estudios superiores manifestaron su descontento, alegando que esta decisión va en contra de las medidas tomadas por la FAPUZ y APUZ.

“El consejo universitario en marzo de 2020 prohibió la continuidad de las prácticas profesionales tanto a docentes como alumnos, debido a que no estaban dadas y mucho menos garantizadas las condiciones de seguridad para evitar el contagio por el Covid-19, ya que en el Zulia en un año se contabilizan 60 médicos fallecidos”, expresó una fuente consultada del grupo de docentes de la Facultad de Medicina de LUZ que prefirió resguardar su identidad.

Indicó que las PP3 son prácticas 100% presencial con una duración de 180 horas que se realizan durante 12 semanas (3 meses) en centros de salud públicos como hospitales urbanos o rurales y ambulatorios urbanos o rurales.

Esta misma fuente precisó que la situación epidemiológica pone en riesgo la salud de los profesores y alumnos ante la vacunación paulatina en contra del virus que solo ha permitido a los trabajadores del sector ser vacunados porque tratan con pacientes infectados por el Covid-19.

“Sabemos que ellos son la primera línea de atención y son prioridad, no queremos que nuestros colegas sigan muriendo y mucho menos más personas pierdan la vida por este virus. Sin embargo, se visualiza demasiado lejos la vacunación para los docentes y estudiantes”, manifestó con preocupación.

Conflicto gremial

Por otro lado, los trabajadores de LUZ se encuentran en este momento cumpliendo con instrucciones de los organismos internos de esta casa de estudios superiores de no impartir clases o actividades mientras no se cumplan ciertas condiciones contractuales ante los bajos salarios y la ausencia de beneficios de seguridad médica.

“LUZ tiene un conflicto gremial declarado por la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad del Zulia (Fapuz) y por la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz), donde se le solicita a los docentes que pertenecen a ese gremio que no deben reincorporarse a las actividades porque no están dadas las condiciones para ello, (…) este tema gremial tiene una razón de ser, por la compleja situación socio laboral de los profesores universitarios; debido a que, el salario no alcanza para un día completo de alimentación, el profesor que tiene más antigüedad gana menos de $5 al mes, no cuentan con previsión social, seguro médico, sistema de atención de salud y de emergencia y consultas médicas programadas para ellos y familiares. Tampoco tienen el acceso adecuado a los servicios públicos y combustible para trasladarse a las áreas de trabajos”, reseñó.

El docente de la Facultad de Medicina de LUZ, manifestó que la universidad debe garantizar que el reinicio de clases sea de manera equitativa para todos los alumnos y especial para los estudiantes de las escuelas de medicina, bioanálisis, enfermería, nutrición y dietética

“Debemos como universidad buscar estrategias institucionales y estructurales para poder garantizar el acceso a la educación de manera equitativa, deben buscarse las estrategias para que los docentes puedan ser reivindicados en material salarial para que todos los estudiantes puedan tener acceso a la educación en las mismas condiciones y oportunidades”, acotó

Recalcó que se ha personalizado la situación del conflicto puesto que, de manera unánime, a su criterio los profesores no son responsables, “no es una cuestión que lo deciden los profesores sino los órganos de la facultad, consejo de facultad, consejo universitario, Apuz y Fapuz, quienes deben analizar esta situación y manejarla de tal forma para el reinicio de actividades de todos los estudiantes de medicina”, aseveró.