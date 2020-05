Dirwings arrieta: CDI El Bajo a toda marcha

View this post on Instagram

¡CDI El Bajo a toda marcha! – 160 toneladas de capa asfáltica estamos colocando en este centro de salud que será vanguardia para la atención del pueblo sanfranciscano con el Plan Quirúrgico Nacional. Esperamos la próxima semana reslizar su reinauguración y sumar otro espacio de salud municipal que se suma al modelo integrado de gestion en dicha materia. – #VamosPorMás @LaGranCiudadSF