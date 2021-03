Exclusiva | Directora del Hospital Coromoto: «Entré como junta interventora para acabar con las mafias»

Maltrato a los pacientes, cobros de hasta $100 por tomografías y suplantar un medicamento oncológico por solución fisiológica para revenderlo, son algunas irregularidades que se han detectado. La directora aclaró que hay condiciones laborales que no dependen de ella

Tras ser señalada como la culpable de irregularidades y desmejoras laborales por los sindicatos de médicos, enefermeras y empleados del Hospital Coromoto, desde QUÉ PASA contáctamos a su directora, la doctora Mayreth Acosta, para que se pronunciara ante tales señalamientos.

En este sentido, la doctora Acosta nos recibió en su despacho para aclarar la situación actual del centro de salud que dirige y de las condiciones laborales de los empleados que allí hacen vida y que en las últimas semanas han mostrado descontento con su gestión.

Recorrido hospitalario

Durante una visita guiada por la directora del recinto hospitalario el equipo reporteril de QUÉ PASA pudo constatar que, si bien es cierto el hospital no tiene las mejores condiciones, sí brinda atención de calidad y trabaja arduamente para ir recuperando grano a grano los espacios dañados.

Denuncia

Ante el cuestionamiento del caso de Valeria Gutierrez, una enfermera que declaró a QUÉ PASA que renunció luego de ser obligada a trabajar en el área de Covid, aun cuando padece de microdenoma en la hipofisis aseveró, «No tengo ese tipo de actitud de explotar a una persona, si alguien está enfermo lo considero. Más bien casi un año después de la pandemia me están diciendo que tome acciones contra algunos trabajadores que nunca se reincorporaron. No tenemos información de ese caso pero lo vamos a investigar a profundidad», explicó Acosta.

Falta de insumos

En el Hospital Coromoto el dolor de cabeza principal de pacientes es la falta de insumos, y una vez que son atendidos se topan con la cruda realidad de que no hay.

«¡Por supuesto!, aquí como en todos lados no tenemos el 100 % de los insumos, hay una lista inmensa de insumos para una cirugía, de esa lista algunos insumos no los tenemos pero todo lo demás sí se lo damos al paciente, entendemos que eso genera molestia, el tener que comprar de su bolsillo pero, ¿Y todo lo demás que el hospital sí esta dando? la infraestructura, la UCI, la atención médica, de enfermería, eso tiene un valor que no se ve, pero que Pdvsa lo ve porque de cierta forma lo paga, los insumos que sí damos tienen un costo, ¿En qué casa ahorita no falta algo?».

En este sentido, explicó Acosta, que el problema es que, «el hospital no recibe los aportes del Ministerio de Salud, sólo en algunas oportunidades. Todo lo que el hospital tiene lo compramos a proveedores y eso nos alza los costos».

Condiciones laborales

Aunque desde hace cuatro años no se otorgaban uniformes al personal Acosta aseguró que ya se canceló la dotación, «La compra de uniformes había quedado siempre en segundo plano, porque como Pdvsa está bloqueada no se había podido cumplir con ese compromiso desde hace cuatro años y yo solo tengo ocho meses de gestión».

En cuanto al aumento salarial señaló que, «eso no depende de mi, depende de un decreto presidencial. El viernes pasado se firmó el contrato colectivo petrolero donde hay una serie de aumentos y beneficios que el presidente Nicolás Maduro aprobó y eso es homologable a Pdvsa-Servicios de salud».

Respecto a las fallas en la dotación de las mascarillas cuyo uso es fundamental para la protección del personal hospitalario contra la Covid-19 negó que no se otorgara la cantidades requeridas, «solo al personal administrativo le damos una mascarilla diaria».

La doctora enfatizó también que sus trabajadores tienen el beneficio de transporte, «Hay nueve rutas en diferentes puntos de la ciudad, con paradas específicas que se crearon de acuerdo a las direcciones de los trabajadores para tarerlos al hospital y nunca les hemos supendido ese beneficio».

Asimismo, en la protesta frente al hospital, hace dos semanas el personal se quejó de la comida, «En esta gestión cuando llegamos, no se les estaba dando la comida al trabajador, les damos desayuno, almuerzo y cenas, son 420 platos diarios. Mejoramos la calidad del plato, aunque desde hace 4 meses se desmejoró y se lo hemos planteado al sindicato que el proveedor de pollo no nos despacha», aseguró Acosta.

Hurtos en el hospital

La máxima autoridad del Coromoto señaló que de manera justificada a despedido a seis trabajadores por incurrir en delitos de hurtos de medicamentos y comida; así como de maltrato comprobado hacia los pacientes, «He preferido despedirlas, las hemos «perdonado» antes que ponerlas presas, digo perdonado porque evidentemente hay otras que si están detenidas. Mi misión es humanizar al hospital, estamos haciendo un rescate del valor humanista, no podemos tener a gente así aquí. Entré como junta interventora para acabar con la mafias que venden cupos por camas, que roban insumos y comida. He recibido muchas denuncias en contra de algunos personajes, pero no generalizo a mi personal», refirió Acosta.

Entre los delitos que estas seis personas cometieron están: maltratar a los pacientes, cobrar $100 por hacer tomografías y una enfermera que suplantaba un medicamento oncológico por solución fisiológica para revender el medicamento.

«Tenemos el caso de José Urpino, que no le hemos suspendido sus derechos laborales, tiene la medida de casa por cárcel por haber sustraido medicamentos que no pudo justificar con récipes, evidentemente la Dirección de Seguridad Integral, verificó que no había justificación de sacar ese medicamento y el Conas lo llevó detenido unos días».