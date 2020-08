Detienen a reconocido diseñador zuliano en la «coronaparty» de Sybaris

View this post on Instagram

SOY INOCENTE , NO TENGO DE QUE DEFENDERME… A lo largo de mi vida he mantenido la actitud más positiva hacia la vida, siempre he tenido sentido de responsabilidad, valores de familia. Vivir con prevención es lo más importante, batallar en la calle siempre. será mi norte con mi trabajo. hecho con esmero y amor por lo que hago… No podemos estar encerrados en el pánico,. la salud es importante para mi y por eso he realizado campañas de mascarillas para saber que es parte del dia a dia, he recorrido el mundo con orgullo de ser Venezuela… Hoy es un dia de reflexión no sabia que hacer vestidos bonitos y tomarse fotos fuese algo negativo, es parte de mi servicio, sin embargo, es increible que te etiqueten por cumplir con mi deber y sea cuestionado por aportar y sumar, Es una semana de flexibilidad para la industria de la moda y en horario permitido cumpli mi entrega No formo parte de una fiesta, formo parte de celebrar la vida con mi trabajo….Nada mayor que la luz podrá tocarme… Solo Dios sabrá defenderme…