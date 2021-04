Corruptos en los registros civiles cobran en dólares por tramitar documentos que son gratis

Para hacer las denuncias de las irregularidades en los registros civiles los usuarios se deben comunicar por mensajes de texto o WhatsAap con la sala situacional del registro principal a través del contacto telefónico 0412 0651749. El registrador principal visitará las sedes para alertar sobre estos cobros

Un recién llegado a uno de los 18 registros civiles parroquiales de la ciudad entra a la oficina sin esperar su turno y otro de los usuarios que espera ansiosamente su hora de ser atendido dice en voz alta «billete mata la cola», cuando se da cuenta que el aventajado pagó en doláres para realizar su trámite como VIP y sin contratiempos.

Este panorama se repite a diario en estas sedes, donde las malas experiencias para recibir un documento solicitado se acrecientan.

Casos

Una de ella es la vivencia de María Herrera, quién visitó el registro civil de la parroquia Idelfonso Vásquez, ubicada en Cujicito, para retirar la partida de nacimiento de su hijo, pero se topó con un obstáculo, debía pagar $4 de colaboración para retirar el documento.

Mientras tanto en la parroquia Manuel Danigno, el costo para casarse es de 30 dólares y el de una partida de nacimiento de un millón 500 mil bolívares con fecha de antes del 2009, de ese año en adelante son 3 millones, «es más caro porque desde 2009, con el nuevo formato del CNE, vienen dos copias», explicó la funcionaria cuyo nombre no se solicitó porque el equipo reporteril se hizo pasar por ciudadanos interesados en tramitar esos documentos.

Mientras tanto para hacer una disolución de una unión estable de hecho en la parroquia Carracciolo Parra Pérez, el valor es de $10.

En el lugar el escenario fue el siguiente, «pero no encuentro la planilla por eso no sé en qué fecha firmé”, dijo una joven que buscaba la información, «entonces trae una «colaboración» lo que tú quieras para buscar el documento porque ese no es mi trabajo, tú tienes que traer la planilla», tras la afirmación, el silencio dijo más que mil palabras.

Denuncia a QUÉ PASA

De igual manera, cabe recordar el caso de Rosario Díaz, quien recientemente visitó las instalaciones de QUÉ PASA para denunciar la corrupción que hay en estos registros civiles, «Estoy desesperada, ¿Adónde vamos a parar con esta situación? te piden dinero en todas partes para hacer tus trámites. Me quiero casar y en la prefectura me exigen $50, me piden la partida de nacimiento y en el registro me quitan $10 para dármela enseguida. Aquí donde vaya, todo son dólares», dijo consternada Díaz.

Por otro lado, en la parroquia Chiquinquirá, se hace una cola de personas para retirar las partidas de nacimiento cuyo valor es de un millón 500 bolívares o 1 $. Allí atienden a diario a 50 personas lo que equivale a $250 semanales y mil doláres mensuales, sólo para entregar partidas de nacimiento.

Para el resto de los requerimientos como actas de defunción, presentación de recién nacidos, entre otras, el costo es el mismo.

Horarios

Todos los registros de la ciudad están laborando de 8.00 de la mañana a 12.00 del mediodía, indiferentemente de si hay semana de radicalización o flexible por la cuarentena por la COVID-19, según informó la registradora de una de los registros visitados durante el recorrido.

Habló la ley

Por esta serie de denuncias contactamos vía telefónica a Endrick Gil, registrador principal de Maracaibo, quien al recibir los datos precisos de las sedes infractoras, aseguró que haría una visita para alertar sobre estos cobros y recordar que están prohibidos.

De igual manera, hizo un llamado a los marabinos para que a través de mensajes de texto o WhatsAap hicieran las denuncias e irregularidades en trámites de sus casos al 0412-0651749, «serán atendidos por la sala situacional establecida en la sede del Registro Principal de Maracaibo, para dar les respuesta inmediata y pronta solución», refirió Gil.

Sin embargo, intentamos comunicarnos y no fue posible.

Registros civiles

Una usuaria nativa de la COL, que llegó a la sede chiquinquireña a las 10:00 de la mañana se encontró con la noticia de que «no había cupos» para entrega de partida de nacimiento «¿Cómo va a ser? esto es ilógico, yo vengo de la COL, no puedo estar viniendo todos los días», dijo sorprendida y molesta a la funcionaria que le daba la información.

Otra de las presentes en el lugar se quejaba de que había tenido que asistir tres veces al lugar porque no le daban información certera del acta de nacimiento de su pequeño hijo, nacido en octubre pasado, ya que no había sistema. Mientras narraba su travesía una mujer que la escuchaba le dijo: «¡Ay mija, mejor vete al Hospital donde nació y preguntas allá porque eso se tarda en llegar aquí y más en pandemia».

Inaceptable

Para la máxima autoridad del registro principal del Zulia ambas situaciones son inconcebibles por lo que recordó el artículo 7 de la Ley orgánica de registros civiles que argumenta que, «Los procedimientos y trámites administrativos del Registro Civil deben guardar en todo momento simplicidad, uniformidad, celeridad, pertinencia, utilidad, eficiencia y ser de fácil comprensión, con el fin de garantizar la eficaz prestación del servicio», y acotó que, «estamos apegados a esta ley y a la constitución cumpliendo el precepto de que todos los trámites deben ser gratuitos», refirió.

Aunque para nadie es un secreto la crisis económica que atraviesa el país actualmente por lo que una solicitud de un millón 500 mil bolívares para una copia es entendible, pero establecer un monto en dólares para Gil es inaceptable, «lo que pasa con el cobro de las copias es que muchas sedes trabajan con máquinas fotocopiadoras alquiladas y ese cobro de las copias es para costear ese alquiler, es aceptable y razonable también que se pida una colaboración en dólares pero no se debe estipular un monto».

Gestores también

El registrador señaló además que están al pendiente de los «gestores» que también hacen mella de la necesidad urgida de obtener ciertos documentos.

Sin embargo, le recordamos que al visitar dos registros parroquiales, el equipo de QUÉ PASA corroboró que son los mismos funcionarios quienes incurren en los delitos de «solicitar colaboraciones» para tramitaciones gratuitas, «esa sede que ya está focalizada la voy a visitar y a alertar porque dejan en mal nuestra institución», concluyó Gil, quien pondrá mano dura en los registros civiles.