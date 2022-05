Concejal José Sierra: «En ningún momento hariamos algo en contra de una mujer»

José Sierra manifestó que ser feminista es parte de su formación política «fui uno de los promotores de la reforma a la ley para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, nosotros no vamos a violentar por ningún momento esa ley, que hemos venido defendiendo en nuestro accionar político».

El pasado jueves 5 de mayo en la Cámara Municipal de Maracaibo, se presentó un enfrentamiento en plena sesión cuando se discutía la consulta para modificar la ordenanza del Premio Municipal de Periodismo Eduardo López Ribas, el cual generó señalamientos de agresión por parte del Concejal José Sierra hacia la periodista Leonor Argüelles.

En una visita a las instalaciones de Qué Pasa, por parte del Concejal José Sierra para aclarar la situación,dijo que luego de una «acalorada primera discusión» se les cedió el derecho de plabra, a lo que «la licenciada Leonor estaba en una posición hostíl impidiendo que el concejal diera su derecho de palabra, en las imágenes se puede ver donde nosotros estuvimos mediando para que esos ánimo no se caldearan más, eso fue lo que ocurrió. Nosotros pensamos que es parte del debate parlamentario, la actividad parlamentaria es asi, es debate, a veces se torna caldeada».

José Sierra se defendió alegando que la situación es clara y que las evidencias están en los vídeos y que además luego de lo ocurrido «ya a los 10 minutos yo estaba reunido con Leonor».

El Concejal aclaró «en mi caso particular lo único que le dije fue que tomara las cosas con calma, que dejara hablar al concejal Luis Morillo, el cual también le dijo muy respetuosamente que por favor lo dejara hablar, que el le había respetado su derecho de plabra».

José Sierra hizo énfasis a los señalamientos del concejal de la MUD, Orlando Chacón, que según Sierra, comenzó publicamente a decir que había una lesión contra una mujer «sin embargo es evidente que no hay ninguna violencia en ningún sentido» acotó.

Por su parte el edil, elogió a la periodista por su trabajo y trayectoria «yo quiero publicamente decir que todos mis reconocimientos a Leonor y a su trabajo, en ningún momento desmeritamos el trabajo de Leonor, es una colega, ella me ha entrevistado varias veces, ella está trabajando en una emisora alternativa, hace periodismo y todo nuestro reconocimiento a la licenciada Leonor Argüelles, quien tiene una destacada trayectoria»

José Sierra afirmó que «luego del altercado nosotros hablamos, ella nos enseñó orgullosa una foto donde el comandante Chávez le entregaba en Miraflores el Premio Nacional de Periodismo, dado su capacidad periodistica».

El concejal manifestó ser feminista y que es parte de su formación política «en ningún momento hariamos algo en contra de una mujer, además que fui uno de los promotores de la reforma a la ley para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Nosotros no vamos a violentar por ningún momento esa ley que hemos venido defendiendo en nuestro accionar político».

Defensores de la categoria

Por otra parte el edil se refirió a la ordenanza del premio Municipal de Periodismo Eduardo López Ribas, el cual en el año 2019 el Concejo Municipal de Maracaibo estableció la reform a la ordenanza, donde se creó la categoria de premiación a los medios alternativos y comunitarios, en el marco de lo que establece la constitución en los articulos 57 y 58 sobre la capacidad de los ciudadanos de informar verazmente.

«En este caso el premio Municipal de Periodista Eduardo López Ribas, fue un pionero de la comunicación social en el Zulia, pero no fue graduado en una universidad, no estaba colegiado en ningun colegio de periodista; que ese premio municipal de periodista lleve ese nombre y no pueda haber una categoria para los medios alternativos y comunitarios, hace una contradicción», puntualizó el concejal.

Asimismo elegó que está« defendiendo un derecho que ya está adquirido por ese sector social de la comunuidad marabina». En ese contexto se refirió a los defensores que apoyan la eliminación de la categoría, argumentando que el premio es solo para periodistas graduados y colegiados; y a los defensores «de la amplitud y la democratización».

José Sierra informó que no se ha convocado la segunda discución, y que la reforma no será punto de agenda para hoy martes, ni para el día jueves. «Nosotros vamos a aseguir defendiendo desde la bancada del Psuv la categoria de medios alternativos y cominitarios y la bancada de la MUD entiendo que van a tratar de hacer su reforma, tienen mayoria, pero sera una discución parlamentaria», dijó.

El viernes 20 de mayo se debe estar organizando el jurado que va a evaluar la premiación y se debe estar llamando públicamente a los licenciados en comunicación social a participar junto a los de las otras categorias, informó el edil marabino.

El Concejal José Sierra acotó que de no llamarse a la segunda consulta pública y se establezca la reforma que excluye a los medios comunitarios, avanzarán a través de los medios jurisdiccionales para solicitar que se deje sin efecto la reforma «ya que violenta principios constitucionales y violenta principios legales de la Ley de Comunicacion del Poder opular». Finalizó