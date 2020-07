Comienza el Curso Intensivo Especial en las universidades de San Francisco

View this post on Instagram

En el marco de la Pandemia del Covid-19, nuestras universidades no se detienen con el ¡CURSO INTENSIVO ESPECIAL! desde el Núcleo Universitario General en Jefe Almadien Moreno Acosta. La formación a distancia será la herramienta más útil para aflorar el conocimiento transformador. En esta oportunidad quiero invitarles a ingresar a portal web de la Universidad Experimental Rafael María Baralt https://unermb.web.ve/ y garantiza tu participación. En este sitio se podrán visualizar los planes de formación que se ajustan a tu carrera. La fecha será desde el 1 de agosto hasta el 7. Multiplica esta información. – #VamosPorMás @LaGranCiudadSF – @yamilybeatriz @prensaunermb @damelischavezrangel