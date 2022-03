Clez decreta acuerdo de emergencia para la normalización del suministro eléctrico

Los legisladores del Clez, avanzarán en la urgente búsqueda de soluciones inmediatas e ir ante las instancias gubernamentales que se requieran para acabar con la crisis latente de los servicios públicos

Ante las constantes interrupciones que existen en el suministro de energía eléctrica para nuestra región, diputados del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), expresaron este lunes su rotundo rechazo y manifestaron que las autoridades de Corpoelec deben acelerar cuanto antes acciones que garanticen una plena normalidad en el servicio.

Cabe destacar, que en sesión ordinaria, el Poder Legislativo Regional debatió a fondo la grave situación generada no solo por la inconsistencia en el funcionamiento de las Termoeléctricas sino también en la evidente carencia de servicios públicos óptimos para el beneficio de la población venezolana.

En ese sentido, Iraida Josefina Villasmil; presidenta del referido ente legislativo, hizo un llamado a la conciencia, a quienes de alguna manera tienen plena responsabilidad en el manejo de servicios públicos como la energía eléctrica y el agua entre otros instando a trabajar verdaderamente unidos, sin conflictos políticos ni promesas, en pro del bienestar integral que el pueblo merece porque la vida es un derecho fundamental inviolable.

«La familia zuliana quiere vivir en paz y no en permanente zozobra, dormir tranquila, cocinar en la noche, recrearse, tener agua potable de calidad, no se resigna a perderlo todo por causa de este grave problema, pedimos respeto a sus derechos fundamentales, nos unimos a su voz de protesta porque aquí todos somos afectados, es urgente que Corpoelec active un plan de contingencia para atender a las familias más necesitadas», acotó la parlamentaria.

Legisladores del Clez buscarán soluciones inmediatas

Por su parte los diputados José Javier Barboza y Manuel Velasco reiteraron que los servicios públicos en Zulia están en terapia intensiva por lo que han determinado en conjunto con el resto de los legisladores del Clez, avanzar en la urgente búsqueda de soluciones inmediatas e ir ante las instancias gubernamentales que se requieran para acabar con la crisis latente de los servicios públicos.

«Proponemos un proyecto de acuerdo que le diga al Ejecutivo Nacional la realidad del Zulia, lo que está ocurriendo a fin de consolidar juntos una región de progreso para todos, es inaceptable ver como sufren nuestros pacientes oncológicos cuando se daña algún tomógrafo por las fluctuaciones de energía eléctrica, por ejemplo. Eso es grave y sigue ocurriendo, nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados, le pedimos al ministro que active un justo plan de administración de carga en cual no sean perjudicados nuestros centros de salud y se dañen equipos así como los electrodomésticos que hay en cada hogar zuliano, elevamos la voz en defensa del pueblo, nos han dicho muchas veces que este problema se va a resolver pero cada día se agudiza más, no vamos a permitir eso», precisó Velasco.

Los parlamentarios exigieron que se demuestre con «hechos», una salida convincente a esta terrible situación para acabar con el sufrimiento, desesperación y angustia al que son sometidas a diario las comunidades, pues, ya no están dispuestas a seguir viviendo más en oscuridad durante horas.