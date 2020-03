Centro de Arte de Maracaibo Lía Bérmudez suspende sus actividades por coronavirus

View this post on Instagram

Comunicado OFICIAL Del Centro de Arte De Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB): – Luego de que el EJECUTIVO NACIONAL confirmara el Día VIERNES 13/03/2020 los (02) casos existentes en nuestro país de CORONAVIRUS (COVID-19), el CENTRO DE ARTE DE MARACAIBO LÍA BERMÚDEZ (CAMLB), tomando las medidas preventivas a fin de evitar posibles contagios y NO poner en riesgo la salud tanto del personal que labora dentro de la institución, así como también la de los visitantes, tomamos la determinación de SUSPENDER hasta NUEVO AVISO, las actividades programadas en las áreas: Artes Escénicas, Museo, Extensión Educativa, Cine Arte, Eventos en la Plaza y atención al público de INFOCENTRO. – Cabe destacar, que dentro de las medidas dictadas por el Presidente Nicolás Maduro, establece la SUSPENCIÓN de espectáculos públicos, concentraciones, conciertos y sitios de afluencia masiva, entre otros. – Es importante mencionar, que desde el Día JUEVES 12-M el Gobierno Nacional declaró en Emergencia Permanente el Sistema de Salud Venezolano, debido a la pandemia que azota a nivel mundial el COVID-19. – Por último, el CAMLB, por ser un ente que por más de 26 años ha venido realizando eventos y actividades culturales con mayor afluencia masiva, nos regimos a las medidas de prevención para evitar el COVID-19, con la finalidad de garantizar la salud y bienestar de todos los Zulianos – Directiva CAMLB: – Licdo. Wolfgang Viloria (Presidente) – Arq. Arturo Briceño (Director General) – 🎨 Yorman Ruíz – #SomosCAMLB – @omarprietogob @gobernaciondlzulia @willy_casanova @alcaldiademcbo @dirwingssf @lagranciudadsf @gbzuliacultura @minculturazulia