Casanova: Se activarán al menos cuatro nuevas rutas de transporte público

Bus Maracaibo | En unas semanas vamos a activar al menos cuatro nuevas rutas de transporte público que la @alcaldiademcbo incorporará a la ciudad y como punto céntrico estará La curva de Molina. Estamos hablando de la incorporación de buses a la ya inexistente Ruta 2, que arranca desde el distribuidor Antonio José de Sucre, en Los Patrulleros, y llega a la Av. Libertador con El Milagro… atraviesa La Limpia, todo 5 de Julio, hasta conectarse con El Milagro. Esa es la primera ruta; la segunda, es la que conocemos como "Raúl Leoni directo", desde La Sibucara atravesando la vía principal del Retén El Marite, llegando a El Muro, a La curva y a la parada que está en el centro, en el C.C. Puente Cristal. La tercera, una conexión de lo que se conoce como Curva San Martin, pero no queremos que llegue a La curva, sino a la intersección de la Circunvalación 3; y la cuarta ruta, Ruta 6, que salga originalmente del barrio Guanipa Matos, atravesando Cecilio Acosta hasta Chichilo.