Así se desarrolla el proceso electoral en Maracaibo

Poca participación ciudadana se refleja este 6 de diciembre en Maracaibo

Las elecciones parlamentarias previstas para la reestructuración de la Asamblea Nacional Venezolana se han desarrollado con total normalidad en Maracaibo, estado Zulia.

Sin embargo es evidente la poca afluencia de votantes en las diferentes parroquias y centros de votación ubicados en Maracaibo, igualmente pocas irregularidades se han presentado en la jornada electoral.

Centros de votación en Maracaibo:

Centro de votación Colegio Fergunson:

Los vecinos reportan pocos votantes y un punto rojo sin oposición.

Nayelis Castellanos en el centro de votación Colegio Fergunson considera que la participación ciudadana ha sido moderada, ya que voto rápidamente con tan solo dos personas por delante, sin embargo Castellanos aseguró que ya se veían más personas llegando al Colegio Fergunson, en la parroquia Cecilio Acosta.

Centro de votación: Neptali Rincón

En el centro de votación ubicado en el Colegio Neptali Rincón se visualizan pocos votantes.

Centro de votación: Dr. Orangel Rodríguez

En el centro de votación ubicado en la parroquia Cristo de Aranza. Dr. Orangel Rodríguez también se reportan pocos votantes.

Centros de votación: Las mercedes, Bellas Artes, Mater Salvatoris:

A las 9 de la mañana no se reportaban más de 100 votantes, poca participación ciudadana.

Centro de votación: Colegio Román Valecillos

En el centro de votación Colegio Román Valecillos se observa poca participación ciudadana.

Cinco votantes fueron consultados y ninguno ofreció declaraciones, ya que después no los favorecían con los bonos, pero expresaron que deseaban un cambio para el país.

Centro de votación: Colegio Monseñor Godoy

Ubicado en la parroquia Chiquinquirá no se observaron personas votando, ni ningún tipo de movimiento.

Centro de votación: Liceo 1 de agosto, fusionado con el Udón Pérez

El colegio Udón Pérez está cerrado y habilitaron el Liceo 1 de agosto para las votaciones. En la parroquia Coquivacoa de 6 mil electores, tan solo han votado 200.

Centro de votación: Joaquín Piña

Los guardias no permitieron tomarle fotografías a las instalaciones del Colegio Joaquín Piña, un aviso en la puerta del colegio sólo anuncia que están permitidas las fotografías de adentro o hacia adentro.

Centro de votación: Colegio Jorge Washington

En el centro de votación Jorge Washington ubicado en la parroquia Bolívar de 4 mil votantes, solo han participado 800.

Centro de votación: Cristóbal Mendoza

En la parroquia Chiquinquirá se observa poca afluencias, igualmente que en casi todos los centros de votación.

Juan Carlos Vera representante del centro de votación Cristóbal Mendoza aseguró que el proceso electoral se ha desarrollado perfectamente.

Sin embargo otras fuentes que no quisieron identificarse denunciaron que la oposición no está saliendo a votar por eso no hay puntos de atención opositores, del mismo modo un dirigente de la parroquia que no quiso identificarse reveló que las personas no quieren hablar por miedo a que le quiten los bonos y las ayudas del gobierno.

Centro de votación: Colegio La Epifanía

En el Colegio La Epifanía ubicado en la parroquia Chiquinquirá A las 12: 5o pm no habían votado ni 100 personas.