Alcaldía de Maracaibo inició programa «Resuelve Tu Techo» con el sector privado

El programa «Resuelve Tu Techo», organizado a través del IVIMA, consiste en la dotación de láminas de zinc a hogares de escasos recursos, gracias a la Responsabilidad Social Empresarial en Maracaibo

Con la dotación de láminas de zinc a hogares de escasos recursos la Alcaldía de Maracaibo, a través del IVIMA, inició con el programa «Resuelve Tu Techo» gracias a la Responsabilidad Social Empresarial del sector privado en la ciudad que en sus aportes debe destinar el 3% para este tipo de actividad, informó el alcalde, Rafael Ramírez Colina, durante su balance semanal este lunes 20 de junio.

El primer operativo se realizó este sábado 18 de junio en la parroquia Raúl Leoni donde se atendieron a 5 familias quienes habían solicitado el apoyo a través de la plataforma Soluciones Maracaibo, disponible en la página web: www.maracaibo.gob.ve.

Lea También: Alcaldía de Maracaibo entregó 50 bicicletas y 10 motos nuevas a la Policía Municipal

«Producto de las solicitudes que nos hacen llegar a través de la plataforma Soluciones Maracaibo y ante la alta demanda de láminas de zinc, arrancamos con el plan Maracaibo Resuelve tu Techo que es una fusión de gestión en línea con análisis, estrategia y la participación del sector privado, que en su aporte tributario debe destinar el 3% a la responsabilidad social, por eso junto a ellos salimos a entregar las láminas en la parroquia Raúl Leoni», explicó la autoridad municipal.

Asimismo, Ramírez Colina anunció que este programa se destinará también para apoyar a los edificios con la impermeabilización de sus techos.

Mejores condiciones de vida

En la primera entrega, los beneficiados por la donación de las láminas de zinc en la parroquia Raúl Leoni agradecieron a la municipalidad y destacaron que su calidad de vida mejorará considerablemente.

«Estoy súper feliz con el Alcalde gracias a él puedo mejorar mi calidad de vida, cambiando las láminas de mi techo que estaban rotas, ya no se filtrará el agua a mi casa», expresó Patty Fuenmayor, beneficiada del sector Lomas del Valle 2.

Por su parte, José Torres, residente del sector Francisco de Miranda, se sintió contento porque al fin arreglará su casa. «Estoy muy feliz porque en más de 50 años que tiene mi casita, ya le estoy haciendo algo, estábamos viviendo como dice la gaita ‘escampa primero afuera que adentro’, ahora todo mejorará».

Nidia de Arrieta, quien tiene una escuelita en su casa donde estudian 18 niños, emocionada cuenta que «tenía 3 años (con la antigua cuestión) luchando para que me ayudaran con este problema, cuando llovía debía mover a los niños, ahora gracias a Dios y al Alcalde, ya no se me mojará la casa si llueve y los niños podrán estudiar tranquilos».

«Cuando llovía para nosotros era horrible porque había que buscar ollas y baldes para detener el agua, ahora mi vida cambiará un 100 por ciento», dijo Norexi Socorro; mientras que Ángela Molero contenta expresó: «Me siento muy feliz, deseo que Dios derrame bendiciones al Alcalde para que siga ayudando a las personas necesitadas, el techo de mi casase iba caer, muy oportuna esta entrega, ahora sí estaré tranquila».

Los empresarios cumpliendo con su Responsabilidad Social Empresarial se suman a este proyecto de la Alcaldía para ayudar a quien más lo necesita.

Eduar Parra, de Reparmeca, expresó: «Estamos apoyando a las comunidades acá en la parroquia Raúl Leoni brindando atención a quien más lo necesita».

«Un gran gesto de la Alcaldía iniciar con este programa para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables», dijo Oswaldo Cárdenas de la empresa Construpinto.