Alcalde Ramírez Colina: «Los marabinos colaboran con la recuperación de la ciudad al pagar sus impuestos»

Ramírez Colina recalcó que desde su gestión se viene trabajando para que la ciudadanía «recupere la confianza» en el SEDEMAT que se encarga de recaudar los impuestos que se reinvierten en la ciudad

El alcalde Rafael Ramírez Colina exhortó a la población a pagar sus impuestos ante el SEDEMAT (Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria), durante su encuentro con los medios de comunicación este lunes 25 de abril.

«Hemos venido trabajando para que la ciudadanía recupere la confianza en el SEDEMAT, ente que se encarga de recaudar los impuestos que se reinvierten en la localidad», dijo la autoridad municipal.

También añadió que no se están realizando fiscalizaciones arbitrarias y el que tenga una denuncia puede hacerla ante la institución.

«Estamos adecentando la administración, no tenemos fiscalizaciones arbitrarias, nadie se puede quejar y el que tenga una denuncia puede hacerla en su debido momento».

«El trabajo de recuperación de Maracaibo es en corresponsabilidad y es compartido. Nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar lo mejor posible los fondos públicos, pero la gente tiene la obligación de pagar los impuestos, de cumplir con ellos y de hacer sus declaraciones debidamente», recalcó Ramírez Colina.

Además, aprovechó la oportunidad para invitar a los marabinos a exigir sus facturas en cada una de sus compras porque esto permite que los empresarios declaren los impuestos que corresponden.

«A todos los ciudadanos de Maracaibo les pedimos que soliciten su factura porque los locales están obligados a dársela, eso ayuda a la ciudad. Muchas veces nos han pedido que seamos transparentes con los recursos de la ciudad, ustedes están viendo en que se están invirtiendo, ahora ayúdenos pagando sus impuestos y pidiendo sus facturas», enfatizó.

Daño a los bienes municipales

En esta oportunidad, también hizo un llamado de alerta a la población por el caso de los chatarreros quienes están atentando contra los bienes públicos municipales.

El Alcalde informó que desde la municipalidad se ha venido «mapeando» a quienes ejercen esta actividad. «No tenemos el detalle de crecimiento de los chatarreros, lo que si sabemos es que evidentemente que tenemos un problema de control», apuntó.

«Está bien que la gente quiera sustento, pero no puede ser a costilla del ciudadano. Cuando usted se lleva una boca de visita pone en riesgo al transeúnte o al carro que se daña cuando cae en ella porque no tiene su tapa. No vamos a permitir que se dañen los bienes públicos que salen del presupuesto del municipio y que son pagados por los impuestos de todos ustedes, los ciudadanos, por lo que vamos a actuar con todo el peso de la ley y ya hemos realizado reuniones con la Policía Municipal para atender estos espacios», recalcó.

Solidaridad con el Sur del Lago

También durante su balance semanal, Ramírez Colina envió un mensaje de solidaridad a los municipios del Sur del Lago que atraviesan una situación difícil con las inundaciones ocasionadas por las lluvias.

«Nos solidarizamos con los municipios del Sur del Lago de nuestro estado Zulia que están pasando por una situación difícil. Cuando uno ve el tiempo de lluvia aquí, se imagina que sigue lloviendo por allá y uno se preocupa por los municipios y sus habitantes. Esa emergencia ya está siendo atendida, y en lo que podamos colaborar la Alcaldía y los marabinos estamos seguro que lo vamos a hacer».

Intervención quirúrgica personal

En el marco de la transparencia que caracteriza a la gestión, la autoridad municipal informó a la ciudadanía que por razones de salud se sometió a una intervención quirúrgica.

«Tenemos una responsabilidad pública y uno tiene que rendir cuentas, durante el asueto de Semana Santa aproveché para hacerme una intervención quirúrgica de una hernia umbilical. Todavía tengo los puntos, pero hasta ahora las cosas están evolucionando satisfactoriamente. En la medida en la que construyamos transparencia, se va generando la confianza».