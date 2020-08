Alcalde Dirwings Arrieta entregó Bs. 700 millones en ayudas sociales en San Francisco (+video)

View this post on Instagram

Entregamos 700 millones de bolívares en ayudas sociales, para nuestro pueblo que sigue depositando su confianza en nosotros. Un total de 20 familias recibieron ayudas económicas, equipos ortopedicos, electrodomésticos y ventiladores como parte de la política social que sostenemos en San Francisco. Seguiremos trabajando con la firme tarea de atender a nuestro pueblo, llevando el mensaje de esperanza y visión humanista de la Revolución Bolivariana. – ¡Con AMOR todo es posible!…..