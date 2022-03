Alcalde Alberto Sobalvarro: La Zona Económica Especial de la Subregión Guajira puede establecerse por las características potenciales prevalecientes en los municipios Almirante Padilla, Guajira y Mara»

Alberto Sobalvarro explicó que la Zona Económica Especial de la Subregión Guajira podrá establecerse porque tiene las caracterizaciones en los municipios Almirante Padilla, Guajira y Mara, «esto está presentado por este servidor y estaremos discutiendo con el resto de los alcaldes

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa «Visión Global» transmitido por las pantallas de Coquivacoa TV y Canal 11 del Zulia, en su editorial se refirió al mensaje en cadena nacional de Vladimir Putin a la nación Rusa y al mundo, quien denunció que «un sector de los gobiernos del mundo occidental, así como los que conforman a la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), quienes representan de manera relativa a un poco más del 11 por ciento de la población mundial, han decidido coaccionar y someter a sus designios al 89 por ciento de los habitantes, de los seres humanos que viven en este planeta, han decidido execrar de su supuesta civilización, a todos los ciudadanos rusos, estén donde estén sobre este planeta, sin importar el ámbito de la vida en el cual se desenvuelvan, condenarlos por haber tenido la maldición, más bien la dicha, de haber nacido sobre nuestra gran tierra patria, no importa lo que pensemos, lo que hagamos, cuáles sean nuestras inclinaciones, sueños, principios e ideales, sólo por el simple hecho de ser rusos, es decir, de la noche para la mañana, han decidido que los ciudadanos rusos han perdido su condición humana y ya no pertenecen a este planeta, algo así jamás se había visto en toda la historía».

Putin agregó en su discurso «esta representación de occidente como respuesta a nuestro atrevimiento soberano, ha decidido aplastarnos ya sea de manera física, material, o moral y para ello aplicó cobardemente una guerra económica, mediática e informativa de carácter relámpago brutal, más todo terminó en simple deseo impulsivo alejados de la realidad, sus anhelos inmediatos han fracasado, occidente no logró organizar, ni imponer una guerra económica relámpago en nuestra contra, ni mediáticamente han logrado incidir plenamente en la generalidad de las mentes, nuestra legislación como sociedad, el cepo informativo que han implantado en sus territorios y dominios sólo perjudica a sus ciudadanos de a pie y como la mentira tiene corta vida, más temprano que tarde sus mismos ciudadanos van a exigir su libertad de albedrío, libertad que jamás podrá ser suprimida por nada, ni nadie porque forma parte en sí de la misma condición humana». En este sentido, Sobalvarro indicó «desde este programa veníamos anunciando lo que era inminente, una guerra entre Ucrania y Rusia por los intereses imperiales de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), UE y su ejército privado, la OTAN.»

En materia nacional, sobre la presentación de pruebas de la relación entre Juan Guaidó y el narcotraficante Garafolo Forte Biaggio, señaló «para él, su equipo y todos aquellos venezolanos apátridas, presidentes, gobernantes, primeros ministros de esos países que lo apoyaron, sobre todo en el primer año cuando fue Presidente de la Asamblea Nacional, el daño que le causaron a nuestro país, que todavía estamos pagando las consecuencias por esas causas graves, por esos delitos de apropiación indebida del dinero de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro pueblo, con los activos que nos robaron en el exterior, con todas las pérdidas que le han acarreado a esta república, la asfixia total de nuestra economía, el llamado a invasión, al embargo económico, a las sanciones económicas y medidas coercitivas unilaterales, presentarse ante el mundo como el Presidente de los venezolanos en una autoproclamación, que tarde o temprano, creo ya debe haber suficiente evidencia, juicios de valor, para que actúe la Fiscalía General de la República, fiscal general Tarek William Saab, cuando vamos los venezolanos a ver enjuiciado a Juan Guaidó y a su equipo procesado, por supuesto, respetando el debido proceso, el estado de derecho que como ciudadano tiene y que está consagrado asi en esta constitución, pero ya está bueno de tantos delitos, ahora uno más relacionado a grupos de narcotraficantes, bueno, suficientes daños, delitos, causas para denunciarlo y que vaya a pagar en la cárcel, es lo que exige el pueblo de Venezuela, por el daño que este señor Juan Guaidó le ha hecho a nuestra patria soberana».

En otro tema, en cuanto al inicio del reformateo solicitado por el presidente Nicolás Maduro Moros para arrancar el nuevo proceso de conversaciones con todos los sectores políticos, sociales, económicos, culturales y comunitarios del país, el economista consideró que es necesario que los venezolanos una vez por todas se pongan de acuerdo, recordó que el pasado 21 de noviembre hubo elecciones para definir los consejos municipales, alcaldes, consejos legislativos regionales y gobernaciones, y cumpliéndose con el cronograma que por mandato de la constitución se le da al Consejo Nacional Electoral.

En este orden de ideas manifestó, «vamos a esperar las próximas elecciones, para el año 2024, serán las presidenciales, suficiente tiempo para que los venezolanos nos pongamos de acuerdo dentro del marco de esta constitución, de estos 350 artículos, dentro de la Ley, del convivir, de nuestras fronteras y así podamos seguir decidiendo los destinos de este país, que sea la mayoría del pueblo, la que decida en las urnas electorales quienes deben ser sus gobernantes, si entendemos que la paz de la nación depende de volver a reactivar la economía, a llamar a los estudiantes a las aulas de clase, a los campesinos a sus tierras para producir, a los trabajadores de la industria petrolera para explorar, explotar y refinar el petróleo, si definitivamente nos convencemos que eso solo es posible dentro del marco de esta constitución y de la Ley, entonces pudiéramos definitivamente enrumbar el país a la paz, a la convivencia, al crecimiento, al desarrollo y así traer para nuestro pueblo una mejor calidad de vida».

El Alcalde Bolivariano Econ. Alberto Sobalvarro, informó que el municipio Almirante Padilla en este momento está en una crisis de servicios públicos, por lo que hace un llamado a las autoridades nacionales en la región. «Señores de Corpoelec tenemos fallas en el sistema eléctrico, es necesario que se aboquen allá y ayuden en nuestro municipio a restablecer el servicio que en esta última semana ha venido fallando más de lo normal» sostuvo.

En el tema del agua, informó que hay una avería en la tubería sublacustre que bombea el agua desde la estación San Rafael del Moján hasta la estación de Punta Arenal en Isla de Toas, detalló «hay una avería en medio lago y estamos solicitando a Corpozulia, también a PDVSA y a una empresa privada, que por favor nos envíe un buzo con sus equipos para poder llevar a la superficie la tubería y repararla, porque ya tenemos siete días sin agua, la poca agua que llega a la estación de bombeo en Punta Arenal en Isla de Toas está en niveles de casi cero, porque esa avería no permite llevar el suficiente suministro, aunado al hecho que solamente dan cuatro horas de bombeo diario desde la estación del Moján y ahora con esta rotura de la tubería menos agua nos llega, nuestro pueblo está sediento». Explicó que la Alcaldía tiene garantizados los recursos para arreglar el sistema de suministro de agua por tubería en toda Isla de Toas, desde Punta Arenal al tanque del Calvario hasta Rancherías y las Cabeceras, «estamos esperando recursos que los vamos a invertir para restablecer el servicio 100% de agua por tubería, igual vamos a llevar por primera vez agua por tubería sublacustre a la isla de Maracas y Sabaneta de Montiel, 7500 metros de manguera vamos a comprar para llevarle a las familias directamente este vital líquido» aseguro.

Además hizo un llamado a la empresa privada y PDVSA para resolver el problema del transporte lacustre, reveló que está en conversaciones con el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) para que autorice una lancha desde el muelle Hugo Rafael Chávez Frías en Maracaibo hasta San Carlos e Isla de Toas interdiario. Resaltó «somos el primer y único territorio insular del Zulia, de los 21 municipios que tenemos en el estado, Almirante Padilla es el único insular, estamos conformados por nueve islas, siete pobladas al norte del lago de Maracaibo, necesitamos que esas lanchas que se proporcionaron para restablecer el servicio a través de Hidrovías Venezuela, se nos facilite esa ayuda, esa colaboración para que este pueblo pueda trasladarse». Agregó «como Alcalde me ofrezco para establecer las condiciones que favorezcan la inversión del transporte lacustre, desde San Rafael del Moján al muelle del Toro, a San Carlos e Isla de Toas, ida y vuelta, necesitamos un ferry, una barcaza, un remolcador, no tenemos los recursos ahora mismo como comprar ese medio de transporte, por lo tanto hacemos un llamado a aquellos que quieran invertir en nuestro municipio, en el sistema de transporte, vamos a otorgar concesiones con condiciones favorables para tener un transporte lacustre oportuno y de primer nivel».

En el ámbito internacional, respecto a las confesiones de un oficial de seguridad de Ucrania sobre planes de auto atentados terroristas para culpar a Rusia, Sobalvarro explicó que Rusia se está defendiendo, para evitar que la OTAN intervenga en la guerra, que siga siendo el ejército que utiliza los EE.UU. y la UE para ganar terreno, territorio, riqueza, materias primas, energía, petróleo, gas, en esos países cuyos yacimientos están altamente reconocidos como productores de energía. Expresó «ahí están creándose falsos positivos, pero bueno, ya las autoridades rusas han atrapado a un oficial y él mismo ha dicho el ‘falso positivo’ que se está montando para tratar de desviar la atención y de esta manera crear una zona de exclusión y entonces pueda la UE y los EE.UU. a través de la OTAN, armar un poco más a Ucrania, que desde el año 2014 cuando le dieron el golpe de estado al Presidente venía germinandose o cultivandose este conflicto que hoy, lamentablemente tiene al planeta al borde de la tercera guerra mundial».

En materia económica, referente a la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales que se está discutiendo por segunda vez en la Asamblea Nacional (AN) en la comisión de economía, expresó que a su juicio en el Zulia pareciera que no hubiese la voluntad política y de los empresarios para que cuando esta Ley sea aprobada definitivamente en la AN y el Presidente de la República inicie el proceso de decreto de esas Zonas Económicas Especiales, que están pre-aprobadas en Nueva Esparta, la Guaira, Puerto Cabello, Lara, Carabobo y en el estado Falcón, por lo que se preguntó ¿Dónde está la Zona Económicas Especial del estado Zulia, aquí en el occidente del país?. En este sentido, Sobalvarro dijó «es necesario que nosotros, sobre todo los Alcaldes Bolivarianos en los seis municipios que ganó la Revolución Bolivariana, nos pongamos de acuerdo».

Explicó que la Zona Económica Especial de la Subregión Guajira podrá establecerse porque tiene las caracterizaciones en los municipios Almirante Padilla, Guajira y Mara, «esto está presentado por este servidor y estaremos discutiendo en Padilla, en Mara, Guajira y el resto de los alcaldes incluyendo Miranda, Jesús Enrique Lossada y Jesús María Semprúm, así como también la Vicepresidenta del PSUV Jacqueline Farías y toda la dirección regional del partido, a los fines de ponernos de acuerdo para impulsar el desarrollo de la Zona Económica Especial de la Subregión Guajira». Afirmó que el proyecto ya está en el viceministerio de Zonas Económicas Especiales y el ministerio de Planificación, esperando que se termine de aprobar la ley, «y cuando vengan las personas o funcionarios encargados de estos proyectos, vamos a presentarles desde la Subregión Guajira este hermoso proyecto, porque estoy convencido y creo que las Zonas Económicas Especiales en Venezuela son el soplete para romper el bloqueo económico criminal bestial de los Estados Unidos de Norteamérica, las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales».

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de RNV 91.7 FM y Fe y Alegria 88.1 FM, el economista Alberto Sobalvarro hizo un llamado a la paz del mundo, convivencia y reencuentro de todos los venezolanos.