Alcalde Alberto Sobalvarro: «La OTAN es una seria amenaza para la paz mundial»

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa «Visión Global» transmitido por las pantallas de Coquivacoa TV y Canal 11 del Zulia, se refirió a la instalación del V Congreso del PSUV y IV de la JPSUV que está en pleno desarrollo en el teatro Teresa Carreño en la ciudad de Caracas, «estamos dignamente representados por nuestros delegados que fueron electos por el llamado o convocatoria del partido a través de las UBCH y ahí tenemos cuatro gigantes dos mujeres, dos hombres y un representante de las comunidades indígenas y este servidor, que por motivos de una situación de emergencia en este municipio, he tenido que quedarme pero el día de hoy me integraré allá en Caracas con nuestros delegados, con todos los delegados del Zulia y por supuesto estaré junto a la dirección nacional y regional» dijo.

Sobre el informe por delitos perpetrados por la derecha venezolana

En materia nacional, sobre la aprobación de la Asamblea Nacional (AN) del informe por delitos perpetrados por la derecha venezolana, señaló que el fiscal general de la República, los Tribunales y la misma AN están en deuda con acelerar el proceso de captura para los involucrados en actos criminales y de traición a la patria. Manifestó «miembros de un gobierno que usurpó las funciones del presidente y de la Asamblea Nacional, siguen libres en la calle disfrutando del dinero que robaron a nuestro pueblo venezolano, unos se han fugado, algunos se han exiliado, otros viven como millonarios en Europa, sobre todo en España, en Francia, otros en los Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU) y en Paraísos Fiscales».

Agregó «hasta cuándo vamos a esperar que a Juan Guaidó le sea emitida una orden de captura y a todo su equipo, que llevó a nuestro país en estos últimos cinco años a la peor crisis económica, solicitando bloqueo, invasión, pérdidas multimillonarias, pudiéramos hablar en estos momentos casi de 294 mil millones de dólares ocasionados por esta gente apátrida, esta dirigencia opositora que ha querido derrocar al Presidente Nicolás Maduro Moros con cualquier artimaña y el respaldo de los EE.UU y sus países aliados, ya es hora señor Fiscal General de la República Tarek William Saab, miembros del Tribunal Supremo de Justicia y de los tribunales penales del país, que definitivamente se capture a Guaidó y a todos sus lacayos apátridas para que inicien un proceso judicial, en medio del estado del derecho, que se defiendan, pero que definitivamente paguen a este pueblo y nación el daño político, económico y social que le están haciendo, porque aún siguen libres, haciéndole daño a la patria heredada de nuestro padre libertador Simón Bolívar».

Orden Ejecutiva firmada por la actual administración de EE.UU.

En otro tema, en cuánto a extensión de la «Orden Ejecutiva» del 8 de marzo del 2015, firmada por la actual administración de EE.UU. de Joe Biden que cataloga a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional, Sobalvarro consideró como lamentable está decisión, «amenaza inusual o usual para todos los países del mundo son los EE.UU., desde su mismo momento de independencia por el año 1776 si mal no recuerdo, ellos han creído que por la providencia tienen derecho de ir a cualquier país del mundo, invadirlo, subyugar a su pueblo, apoderarse de su riqueza como si nada y cuando un país resiste, como está resistiendo el pueblo de Venezuela con su gobierno Bolivariano en este momento, al mando del comandante en jefe presidente Nicolás Maduro Moros, entonces utilizan todo ese legalismo que ellos de una u otra manera imponen como bloqueo económico, sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales, pero ya hemos resistido siete años a la firma de ese decreto de Obama y vamos a seguir resistiendo y a liberarnos, aquí seguimos viviendo en democracia, ahí estamos demostrando democracia, debatiendo políticas en el quinto congreso del PSUV y cuarto de la JPSUV, levante ya señor Biden ese embargo, elimine ese decreto, déjenos vivir y desarrollar nuestra economía basados en los 350 artículos de la constitución».

Balance de los Carnavales en el municipio Padilla

El Alcalde Bolivariano Econ. Alberto Sobalvarro, indicó que en medio del bloqueo económico, pandemia y de la crisis profunda que se tiene, se pudo disfrutar de los carnavales en todo el país, destacó las fiestas carnestolendas que se desarrollaron en el municipio insular Almirante Padilla, «fueron unos carnavales hermosísimos, en Isla de Toas tuvimos desfile, carrozas, disfraces, reinas, mucho espectáculo familiar, tradicional, cultural, educativo y aprovechamos las bellas playas de la bahía de San Carlos, de San Bernardo, los médanos de Zapara, así como también las playas de Isla de Toas. Tuvimos los mejores carnavales que se hayan realizado en este municipio en los últimos seis años, gracias a la oportunidad de contar con el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), quien proporcionó para dar servicio a los turistas de San Francisco, Maracaibo y Costa Oriental del Lago, dos tremendas lanchas hasta San Carlos, habilitamos la lancha desde el Moján hasta Isla de Toas, San Carlos, Zapara y bueno más de 3.000 personas se dieron cita allá en nuestros carnavales los días sábado, domingo, lunes y martes».

Cero incidentes

Informó que en Padilla hubo cero accidentes, cero detenidos, cero riñas, cero bochinches, «ahí no hubo problemas de ningún tipo, se unieron familias del Zulia con nuestras familias isleñas, compartimos y servimos como debemos servir, venimos impulsando un municipio, un territorio de paz, progreso y oportunidades y ya lo estamos demostrando en estos tres meses de gobierno». Señaló que algunos grupos contrarrevolucionarios, de oposición que aprovecharon las actividades carnestolendas, el transporte, los turistas y las playas, ahora están atacando al municipio. Afirmó «nuestro municipio está resurgiendo de las cenizas, en un nuevo gobierno revolucionario, bolivariano, presidido por un equipo de hombres y mujeres destinados a darlo todo para llevar a este pueblo insular la mayor suma de felicidad posible, para esos medios, redes y oposición del Zulia, que trata de decir que Almirante Padilla está en abandono, les voy a dar la respuesta mágica de Hugo Rafael Chávez Frías, águila no caza mosca, nosotros seguimos adelante junto al pueblo para que nuestro municipio sea el mejor del Zulia y del país y así lo estamos demostrando».

Memoria y cuenta de los primeros 100 días de gobierno

Anunció que este fin de semana, el día viernes 11 de marzo a las 5 de la tarde en la capital Isla de Toas, en el Toro, en el antiguo cine, rendirá memoria y cuenta de los primeros 100 días de gobierno, «así que, atención a los medios, las redes, pueblo insular, al gabinete, todos a estar presentes ahí en la difusión de este mensaje de balance de los primeros 100 días de gestión del economista Alberto Sobalvarro, quien seguirá al servicio de nuestro pueblo en medio de estas circunstancias, del bloqueo bestial de los EE.UU, con pandemia y con dificultades, vamos a vencer, porque vivimos de batalla en batalla, de victoria en victoria y por esa constancia, resistencia, perseverancia, venceremos» aseguro.

Advertencia sobre Estados Unidos

Advirtió que los EE.UU. como país imperial hegemón, necesita las guerras, primero para vender sus armas y equipos militares en desuso y así estrenar nuevos equipos, seguir explorando y satisfacer la voraz necesidad que tienen de materias primas minerales y no minerales. Sentenció «ya está bueno señor Joe Biden, dejemos ya la guerra, que se detenga en Rusia y Ucrania ese conflicto bélico, que sean esas dos repúblicas independientes quienes decidan los destinos de sus pueblos. Estados Unidos de Norteamérica no te metas en conflictos fuera de tus fronteras, si las guerras se dieran dentro de tus fronteras, otros resultados serían, tú vas e invades países en los cinco continentes del mundo y te quedas tranquilo ahí con tu pueblo, como si nada pasara y después de la guerra que gana, envía a las transnacionales del petróleo, gas, oro, a reestablecer las industrias, pero por supuesto, cobrando el costo de la guerra y apoderándose de esa riqueza, ya basta, nosotros decidimos ser libres y seguros y así seguiremos siendo. Rusia va a ser libre y seguro que Ucrania no va a pertenecer a la OTAN, quien tarde o temprano tendrá que desaparecer o de una u otra manera terminar de desarticularse, porque la OTAN es una amenaza para la paz mundial».

Reconocimiento a la política exterior del presidente Nicolás Maduro

Aplaudió la política exterior del presidente Nicolás Maduro Moros, subrayó que se han visto otras cosas como el caso de Bolsonaro, quien viene apoyando la política en cuanto a Rusia y otros países que han tenido conductas, opiniones o comportamientos que no van con la realidad de lo que sus gobiernos han predicado. «Argentina, México, Venezuela siguen firmes en sus decisiones igual que Cuba y Nicaragua, nos tenemos que apoyar, a los países que nos respaldan, es reciprocidad a una nación hermana como Rusia, un país y un pueblo hermano que ha ayudado tanto a Venezuela, sobre todo en estos momentos de pandemia, debemos apoyarlos, aliviarlos y hacer un llamado sobre todo a que se evite el conflicto, que termine la guerra y se inicie un proceso de paz y de acuerdos entre esas dos naciones que están luchando por su independencia» aseveró.

Sobre el nuevo aumento salarial

En materia económica, referente a la propuesta de fijar en medio Petro el salario mínimo nacional y la salarización de los bonos de la patria, consideró que son medidas necesarias, en medio de la situación que tiene el país y el pueblo, a su juicio, medio Petro no es suficiente, pero es algo que aumenta o incrementa el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Indicó que seguirán los subsidios con los programas sociales del gobierno, «las cajas Clap, los medicamentos, la educación, la salud gratuita, el transporte subsidiado, el combustible, gasolina, gasoil, kerosén, gas doméstico, gas para vehículos, también subsidiados, aquí el presidente tiene que hacer malabarismos con los pocos recursos que entran, estamos seguros que vamos a llegar a niveles de salarios superiores a países caribeños latinoamericanos, pero necesitamos liberar nuestra economía para seguir adelante» dijo.

Disposición de Venezuela de proveerle gas y petróleo a EEUU, Asia y Europa

Para cerrar, hizo referencia sobre la disposición de Venezuela de proveerle gas y petróleo a EEUU, Asia y Europa, explicó que es una política legítima, soberana del pueblo a través del gobierno bolivariano a los fines de «obtener las divisas que necesitamos para satisfacer las necesidades de importación de la industria petrolera, gasífera, minería, turismo, sector salud, educativo, agrícola y pecuario. Debemos exportar ese valor que tenemos, esa capacidad y volúmenes que poseemos de petróleo y gas para poder dinamizar la economía, el aparato productivo nacional, así como también explotar rubros en aquellos sectores y actividades que puedan satisfacer las necesidades internas y obtener excedentes que sean destinados a la exportación, oportunidades presentes en pescadería, camarones, cangrejas, plátanos, café, cacao, en fin, en una cantidad de rubros que podemos producir aquí en Venezuela para el sustento de nuestro pueblo». Recordó los sueños de Chávez, cómo el gasoducto binacional desde el Zulia para la Guajira colombiana, el gasoducto sureño desde el Oriente del país para Brasil, «a esos países de Suramérica que necesitan de nuestro gas, como nosotros también materias primas y productos, sobre todo en estos momentos de pandemia, equipos, medicinas, medicamentos, vacunas para combatir y vencer el Covid-19» puntualizo.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de RNV 91.7 FM, Fe y Alegría 88.1 FM, el economista Alberto Sobalvarro hizo un llamado a la paz del mundo, finalizó diciendo «solicitamos que los líderes del mundo, de la Unión Europea, EEUU, Rusia, Ucrania, de la China, se pongan de acuerdo para detener la guerra y que, definitivamente, cada pueblo decida los destinos en el marco de sus constituciones y seguir avanzando en libertad, en democracia, en convivencia, pero sobre todo en paz, ya basta de guerras, también pedimos por la paz aquí en Venezuela y el reencuentro de todos los venezolanos». «Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod