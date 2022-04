¡ALARMA! Maracaibo amaneció sin gasolina

«Maracaibo amaneció sin gasolina» es la frase más repetida desde esta madrugada en la capital zuliana y en los municipios que conforman el eje metropolitano del Zulia

Maracaibo – Gran preocupación y alarma generó este lunes la ausencia de combustible en las estaciones de servicio del eje metropolitano del Zulia, que incluye la capital y los municipios San Francisco y Jesús Enrique Lossada, y la frase más repetida fue «Maracaibo amaneció sin gasolina».

El profesor Luis Vázquez, quien esta madrugada salió de su casa ubicada en el municipio sureño y tomó la Circunvalación 2 para dirigirse al rectorado de La Universidad del Zulia (LUZ), contó que esperaba surtirse de combustible ya que le tocaba por su terminal de placa (hoy toca placas 3 y 4).

Ingrata fue su sorpresa cuando notó que todas las estaciones de servicio desde el Kilómetro 4 hasta su destino estaban cerradas y no había la acostumbrada cola de carros que hacen fila para tanquear. «Inmediatamente me alarmé, porque si no pongo gasolina hoy debo parar el carro hasta dentro de cinco días que me toque otra vez por placa», afirmó Vázquez.

Describió que la primera bomba en su camino fue Zuliana, ubicada frente a Cargil, pero que no le extrañó tanto que estuviera cerrada ya que pocas veces la habilitan. Luego vio el mismo escenario en el Carro Choca’o, Chaparral, El Derby y el Turf. «En ese momento entré en pánico», reconoció.

Tras mirar por quinta vez el tablero y la aguja de la gasolina por debajo del cuarto de tanque, siguió su camino solo para notar que también estaban cerradas la bomba de Los Árabes (Cumbres de Maracaibo) y la que está al lado de la ferretería Arci de la C2. «Al llegar al semáforo de Amparo crucé a la derecha ligando que estuviera abierta La Fusta, pero no fue así.

El profesor Vázquez se acercó a Los Almendros y estaba cerrada, como también lo estaba «Manolo». «Al llegar a Ziruma me fui al trabajo resignado a que no podre poner gasolina hoy. No sé qué pasará conmigo esta semana, porque no tengo la capacidad de comprar la gasolina por fuera», lamentó.

Nadie sabe por qué Maracaibo amaneció sin gasolina

Ante este testimonio y muchos otros que pudimos recoger desde esta sala de redacción, recurrimos a personas encargadas de las estaciones de servicio para consultarles cuál es la situación del despacho de combustible, quienes confirmaron que no hubo despacho en ninguna bomba del eje metropolitano.

«No sabemos qué pasa. Y aunque esto que te digo no es algo oficial, asumimos que se trata de un problema regional porque ya hemos preguntado cuál es la situación en otros estados y no hay ninguna novedad», dijo una fuente vinculada al surtido de gasolina.

Por otra parte se conoció de manera extraoficial, de otra fuente digna de todo crédito y con amplio conocimiento del tema, que los propietarios de las estaciones de servicio fueron convocados a una reunión con PDVSA hoy en la mañana que, según se supo, ya está en proceso.

Cabe preguntarse si por la falla en el despacho de gasolina se correrá el orden de los terminales de placa o si por el contrario continuará de la misma forma afectando, hasta ahora, solo los terminales 3 y 4. Y usted, ¿sabe por qué Maracaibo amaneció sin gasolina?