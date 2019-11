Delincuentes lanzaron dos granadas en Maracaibo en menos de 12 horas (+VIDEO)

View this post on Instagram

La mañana de este viernes 1 de noviembre, fue detectado un artefacto explosivo en el Centro Comercial Aventura de Maracaibo, en la calle 74 entre 12 y 13, lo que sería el segundo encontrado en menos de 12 horas en la ciudad. Según el periodista Lenín Danieri, el artefacto se trataría de una granada que no fue detonada. 📽 Cortesía Para más información ingresa en el link de nuestra BIO #800noticias #1Nov #maracaibo